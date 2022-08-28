https://sputnik-georgia.ru/20220828/vblizi-tbilisi-gorit-les-269840070.html

Вблизи Тбилиси горит лес

Вблизи Тбилиси горит лес

На месте работают несколько бригад пожарных, для помощи в тушении уже вылетели вертолеты 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T16:07+0400

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лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожарные пытаются в эти минуты локализовать огонь на горе Шавнабада, что находится в 25-30 км от Тбилиси.Как сообщили Sputnik в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте работают несколько бригад пожарных.По информации СМИ, на место пожара уже вылетели вертолеты.Горит сухая трава и кустарники.

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2022

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грузия, новости, происшествия, лесной пожар