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Вблизи Тбилиси горит лес
Вблизи Тбилиси горит лес
На месте работают несколько бригад пожарных, для помощи в тушении уже вылетели вертолеты 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T16:07+0400
2022-08-28T16:07+0400
2022-08-28T16:57+0400
грузия
новости
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лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожарные пытаются в эти минуты локализовать огонь на горе Шавнабада, что находится в 25-30 км от Тбилиси.Как сообщили Sputnik в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте работают несколько бригад пожарных.По информации СМИ, на место пожара уже вылетели вертолеты.Горит сухая трава и кустарники.
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грузия, новости, происшествия, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, лесной пожар
Вблизи Тбилиси горит лес
16:07 28.08.2022 (обновлено: 16:57 28.08.2022)
На месте работают несколько бригад пожарных, для помощи в тушении уже вылетели вертолеты
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожарные пытаются в эти минуты локализовать огонь на горе Шавнабада, что находится в 25-30 км от Тбилиси.
Как сообщили Sputnik в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте работают несколько бригад пожарных.
По информации СМИ, на место пожара уже вылетели вертолеты.
Горит сухая трава и кустарники.