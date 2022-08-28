https://sputnik-georgia.ru/20220828/yushkov-etoy-zimoy-tseny-na-gaz-v-evrope-mogut-doyti-i-do-6000-269829257.html

Юшков: этой зимой цены на газ в Европе могут дойти и до 6000$

Юшков: этой зимой цены на газ в Европе могут дойти и до 6000$

Эта зима станет для Европы сложнейшей за всю ее историю, рассказал в интервью "Sputnik на русском" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической... 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T08:55+0400

2022-08-28T08:55+0400

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С началом отопительного сезона, отмечает он, цены на газ вполне могут подняться и до 6000$ за куб. Какую цену на газ не выдержит экономика ЕС? Зачем Европа сама загоняет себя в кризис? Почему Норвегия не спасет Европейский союз? Какую выгоду от проблем европейцев получает США? Обо всем этом смотрите в видео.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, газопровод, газпром, видео