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Юшков: этой зимой цены на газ в Европе могут дойти и до 6000$
Юшков: этой зимой цены на газ в Европе могут дойти и до 6000$
Эта зима станет для Европы сложнейшей за всю ее историю, рассказал в интервью "Sputnik на русском" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической... 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T08:55+0400
2022-08-28T08:55+0400
2022-08-28T08:55+0400
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С началом отопительного сезона, отмечает он, цены на газ вполне могут подняться и до 6000$ за куб. Какую цену на газ не выдержит экономика ЕС? Зачем Европа сама загоняет себя в кризис? Почему Норвегия не спасет Европейский союз? Какую выгоду от проблем европейцев получает США? Обо всем этом смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, газопровод, газпром, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, газопровод, газпром, видео
Юшков: этой зимой цены на газ в Европе могут дойти и до 6000$
Эта зима станет для Европы сложнейшей за всю ее историю, рассказал в интервью "Sputnik на русском" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
С началом отопительного сезона, отмечает он, цены на газ вполне могут подняться и до 6000$ за куб. Какую цену на газ не выдержит экономика ЕС? Зачем Европа сама загоняет себя в кризис? Почему Норвегия не спасет Европейский союз? Какую выгоду от проблем европейцев получает США? Обо всем этом смотрите в видео.