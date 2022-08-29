https://sputnik-georgia.ru/20220829/fsb-rf-obnarodovala-kadry-so-vtorym-uchastnikom-ubiystva-duginoy---video-269872750.html
ФСБ РФ обнародовала кадры со вторым участником убийства Дугиной - видео
ФСБ РФ обнародовала кадры со вторым участником убийства Дугиной - видео
ФСБ РФ опубликовала видео с сообщником Натальи Вовк Богданом Цыганенко. Смотрите в видео материалы оперативной съемки 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T16:33+0400
2022-08-29T16:33+0400
2022-08-29T16:33+0400
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По информации российских спецслужб, задержанный вместе с Вовк изготовил взрывное устройство, которое было заложено под автомобиль Дугиной. Где засветился украинский диверсант - смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, россия, фсб, фсб рф, видео
видео, мультимедиа, россия, фсб, фсб рф, видео
ФСБ РФ обнародовала кадры со вторым участником убийства Дугиной - видео
ФСБ РФ опубликовала видео с сообщником Натальи Вовк Богданом Цыганенко. Смотрите в видео материалы оперативной съемки
По информации российских спецслужб, задержанный вместе с Вовк изготовил взрывное устройство, которое было заложено под автомобиль Дугиной. Где засветился украинский диверсант - смотрите в видео.