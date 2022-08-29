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Гарибашвили поблагодарил спасателей Грузии и лично Эрдогана за помощь в тушении пожаров
Гарибашвили поблагодарил спасателей Грузии и лично Эрдогана за помощь в тушении пожаров
Премьер поблагодарил за оперативную работу армию, полицию и пожарно-спасательную службу страны 29.08.2022, Sputnik Грузия
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2022-08-29T14:55+0400
ираклий гарибашвили
боржомский район
вахтанг гомелаури
грузия
новости
реджеп тайип эрдоган
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность грузинским спасателям, а также соседней Турции и лично президенту Эрдогану за оперативную помощь в тушении пожаров в Боржомском ущелье.Ситуация в Боржомском ущелье на одиннадцатый день борьбы с пожаром стабильная – к этому времени новых открытых очагов возгорания не наблюдается.Гарибашвили также поблагодарил службы и ведомства, участвующие в тушении пожаров и лично главу МВД Вахтанга Гомелаури."Я хотел бы отметить, что ведомства господина Гомелаури очень эффективно справились с этим кризисом. Хочу поблагодарить нашу армию, нашу полицию, нашу пожарно-спасательную службу, лесхоз, инфраструктуру – всех, кто был причастен к этому очень сложному процессу", – сказал премьер.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации огня велись пожарными круглосуточно.
боржомский район
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ираклий гарибашвили, боржомский район, вахтанг гомелаури, грузия, новости, реджеп тайип эрдоган
ираклий гарибашвили, боржомский район, вахтанг гомелаури, грузия, новости, реджеп тайип эрдоган

Гарибашвили поблагодарил спасателей Грузии и лично Эрдогана за помощь в тушении пожаров

14:33 29.08.2022 (обновлено: 14:55 29.08.2022)
© Government of Georgia Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
© Government of Georgia Сourtesy of Georgian Government
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Премьер поблагодарил за оперативную работу армию, полицию и пожарно-спасательную службу страны
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность грузинским спасателям, а также соседней Турции и лично президенту Эрдогану за оперативную помощь в тушении пожаров в Боржомском ущелье.
Ситуация в Боржомском ущелье на одиннадцатый день борьбы с пожаром стабильная – к этому времени новых открытых очагов возгорания не наблюдается.

"Хочу поблагодарить дружественное нашей стране государство – Турцию и лично президента Эрдогана. Как только ему передали нашу просьбу о помощи, он тут же отдал приказ и в течение часа в воздухе находились три самолета. Конечно, мы это очень ценим и не забудем", – заявил премьер в начале заседания правительства.

Гарибашвили также поблагодарил службы и ведомства, участвующие в тушении пожаров и лично главу МВД Вахтанга Гомелаури.
"Я хотел бы отметить, что ведомства господина Гомелаури очень эффективно справились с этим кризисом. Хочу поблагодарить нашу армию, нашу полицию, нашу пожарно-спасательную службу, лесхоз, инфраструктуру – всех, кто был причастен к этому очень сложному процессу", – сказал премьер.
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации огня велись пожарными круглосуточно.
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