https://sputnik-georgia.ru/20220829/garibashvili-poblagodaril-spasateley-gruzii-i-lichno-erdogana-za-pomosch-v-tushenii-pozharov-269865689.html

Гарибашвили поблагодарил спасателей Грузии и лично Эрдогана за помощь в тушении пожаров

Гарибашвили поблагодарил спасателей Грузии и лично Эрдогана за помощь в тушении пожаров

Премьер поблагодарил за оперативную работу армию, полицию и пожарно-спасательную службу страны 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T14:33+0400

2022-08-29T14:33+0400

2022-08-29T14:55+0400

ираклий гарибашвили

боржомский район

вахтанг гомелаури

грузия

новости

реджеп тайип эрдоган

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность грузинским спасателям, а также соседней Турции и лично президенту Эрдогану за оперативную помощь в тушении пожаров в Боржомском ущелье.Ситуация в Боржомском ущелье на одиннадцатый день борьбы с пожаром стабильная – к этому времени новых открытых очагов возгорания не наблюдается.Гарибашвили также поблагодарил службы и ведомства, участвующие в тушении пожаров и лично главу МВД Вахтанга Гомелаури."Я хотел бы отметить, что ведомства господина Гомелаури очень эффективно справились с этим кризисом. Хочу поблагодарить нашу армию, нашу полицию, нашу пожарно-спасательную службу, лесхоз, инфраструктуру – всех, кто был причастен к этому очень сложному процессу", – сказал премьер.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации огня велись пожарными круглосуточно.

боржомский район

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ираклий гарибашвили, боржомский район, вахтанг гомелаури, грузия, новости, реджеп тайип эрдоган