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Грузинские ватерполисты уступили Черногории на континентальном первенстве
Грузинские ватерполисты уступили Черногории на континентальном первенстве
Следующий матч группы "А" сборная Грузии проведет 31 августа против лидеров первенства – команды Италии 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T14:50+0400
2022-08-29T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сборная Грузии по ватерполо уступила одному из лидеров группы "А" – команде Черногории – на чемпионате Европы в Хорватии.Следующий матч группы "А" сборная Грузии проведет 31 августа против лидеров первенства – команды Италии. Еще одну встречу со словаками грузинские ватерполисты проведут 2 сентября.По словам главного тренера команды Деяна Станоевича, задача-максимум для сборной Грузии – попасть в восьмерку лучших команд ЧЕ.Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября.
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спорт, грузия, новости, хорватия
Грузинские ватерполисты уступили Черногории на континентальном первенстве
14:50 29.08.2022 (обновлено: 14:59 29.08.2022)
Следующий матч группы "А" сборная Грузии проведет 31 августа против лидеров первенства – команды Италии
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сборная Грузии по ватерполо уступила одному из лидеров группы "А" – команде Черногории – на чемпионате Европы в Хорватии.
Игра завершилась со счетом 11:14. Наиболее неудачно грузинские ватерполисты провели вторую четверть, которая завершилась со счетом 5:9.
Следующий матч группы "А" сборная Грузии проведет 31 августа против лидеров первенства – команды Италии. Еще одну встречу со словаками грузинские ватерполисты проведут 2 сентября.
По словам главного тренера команды Деяна Станоевича, задача-максимум для сборной Грузии – попасть в восьмерку лучших команд ЧЕ.
Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября.