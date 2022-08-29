https://sputnik-georgia.ru/20220829/gruzinskie-vaterpolisty-ustupili-chernogorii-na-kontinentalnom-pervenstve-269865101.html

Грузинские ватерполисты уступили Черногории на континентальном первенстве

Грузинские ватерполисты уступили Черногории на континентальном первенстве

Следующий матч группы "А" сборная Грузии проведет 31 августа против лидеров первенства – команды Италии 29.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сборная Грузии по ватерполо уступила одному из лидеров группы "А" – команде Черногории – на чемпионате Европы в Хорватии.Следующий матч группы "А" сборная Грузии проведет 31 августа против лидеров первенства – команды Италии. Еще одну встречу со словаками грузинские ватерполисты проведут 2 сентября.По словам главного тренера команды Деяна Станоевича, задача-максимум для сборной Грузии – попасть в восьмерку лучших команд ЧЕ.Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября.

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