https://sputnik-georgia.ru/20220829/gruzinskiy-tennisist-vybyl-v-pervom-kruge-us-open-269883908.html

Грузинский теннисист выбыл в первом круге US Open

Грузинский теннисист выбыл в первом круге US Open

Грузин проиграл свой пятый матч подряд, не выиграв ни одного сета 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T23:48+0400

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2022-08-29T23:58+0400

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николоз басилашвили

us open

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили выбыл в первом круге на турнире "Большого шлема" - US Open.Посеянный на турнире под 31-м номером Басилашвили уступил 178-у номеру китайцу Ибин У в трех сетах - 3:6, 4:6, 0:6.У выиграл пять брейков из девяти, а Басилашвили – ни одного из шести. Матч длился всего один час и 40 минут.После Уимблдона, на котором Басилашвили дошел до третьего круга, грузин проиграл свой пятый матч подряд, не выиграв ни одного сета. В этих встречах Басилашвили трижды проигрывал сет с "сухим" счетом.

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грузия, новости, спорт, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, николоз басилашвили, us open