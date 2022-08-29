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Грузинский теннисист выбыл в первом круге US Open
Грузинский теннисист выбыл в первом круге US Open
Грузин проиграл свой пятый матч подряд, не выиграв ни одного сета 29.08.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили выбыл в первом круге на турнире "Большого шлема" - US Open.Посеянный на турнире под 31-м номером Басилашвили уступил 178-у номеру китайцу Ибин У в трех сетах - 3:6, 4:6, 0:6.У выиграл пять брейков из девяти, а Басилашвили – ни одного из шести. Матч длился всего один час и 40 минут.После Уимблдона, на котором Басилашвили дошел до третьего круга, грузин проиграл свой пятый матч подряд, не выиграв ни одного сета. В этих встречах Басилашвили трижды проигрывал сет с "сухим" счетом.
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грузия, новости, спорт, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, николоз басилашвили, us open
грузия, новости, спорт, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, николоз басилашвили, us open

Грузинский теннисист выбыл в первом круге US Open

23:48 29.08.2022 (обновлено: 23:58 29.08.2022)
© AP Photo / Jason DeCrowНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Jason DeCrow
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Грузин проиграл свой пятый матч подряд, не выиграв ни одного сета
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили выбыл в первом круге на турнире "Большого шлема" - US Open.
Посеянный на турнире под 31-м номером Басилашвили уступил 178-у номеру китайцу Ибин У в трех сетах - 3:6, 4:6, 0:6.
У выиграл пять брейков из девяти, а Басилашвили – ни одного из шести. Матч длился всего один час и 40 минут.
После Уимблдона, на котором Басилашвили дошел до третьего круга, грузин проиграл свой пятый матч подряд, не выиграв ни одного сета. В этих встречах Басилашвили трижды проигрывал сет с "сухим" счетом.
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