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К Евробаскету-2022 в Грузии все готово - премьер
К Евробаскету-2022 в Грузии все готово - премьер
Премьер пожелал успехов национальной сборной и заявил, что страна гордится своими спортсменами 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T16:09+0400
2022-08-29T16:09+0400
2022-08-29T16:09+0400
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баскетбол
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия достойно примет предстоящий Евробаскет-2022 и к 1 сентября в Тбилиси все уже готово, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили."Мы готовы достойно принять Евробаскет. Первая игра состоится 1 сентября. Грузия сыграет 1 сентября. И мы хотим еще раз пожелать успехов нашей баскетбольной команде, которой мы гордимся", - сказал премьер на заседании правительства.По словам Гарибашвили, в этом году "Евробаскет" пройдет в Грузии впервые и важно провести его на высоком уровне.Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года сразу в четырех странах - Чехии, Грузии, Германии и Италии. Соперниками сборной Грузии по группе А, игры которой пройдут в Тбилиси, стали Испания, Турция, Черногория, Бельгия и Болгария.
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грузия, новости, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, ираклий гарибашвили
грузия, новости, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, ираклий гарибашвили
К Евробаскету-2022 в Грузии все готово - премьер
Премьер пожелал успехов национальной сборной и заявил, что страна гордится своими спортсменами
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия достойно примет предстоящий Евробаскет-2022 и к 1 сентября в Тбилиси все уже готово, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Мы готовы достойно принять Евробаскет. Первая игра состоится 1 сентября. Грузия сыграет 1 сентября. И мы хотим еще раз пожелать успехов нашей баскетбольной команде, которой мы гордимся", - сказал премьер на заседании правительства.
По словам Гарибашвили, в этом году "Евробаскет" пройдет в Грузии впервые и важно провести его на высоком уровне.
Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года сразу в четырех странах - Чехии, Грузии, Германии и Италии. Соперниками сборной Грузии по группе А, игры которой пройдут в Тбилиси, стали Испания, Турция, Черногория, Бельгия и Болгария.