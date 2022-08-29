https://sputnik-georgia.ru/20220829/kakie-yagody-opasno-zamorazhivat-sovet-dietologa-269851104.html
Какие ягоды опасно замораживать? Совет диетолога
Какие ягоды опасно замораживать? Совет диетолога
Эксперт прокомментировала один из способов обеспечить себя витаминами в зимний период – заморозить сезонные ягоды летом 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T12:19+0400
2022-08-29T12:19+0400
2022-08-29T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Ягоды перед тем, как отправлять в морозилку, следует тщательно промыть проточной водой – опасно замораживать немытые ягоды, заявила в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. Эксперт прокомментировала один из способов обеспечить себя витаминами в зимний период – заморозить сезонные ягоды летом. "Там может быть самая разная патогенная микрофлора, грибки, могут быть какие-то насекомые, которых вы можете съесть. Это могут быть личинки мух, пауков, которые развиваются в том числе в легочной ткани внутри человека. На ягодах могут быть экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза, их могли клевать голуби и другие птицы. Дизентерия – самое безопасное, что может быть от немытых ягод", – утверждает Богданова.По словам специалиста, большая часть полезных веществ, которые входят в состав ягод, сохраняются при заморозке."Ягоды при заморозке сохраняют практически 80 процентов своих полезных свойств. Сохраняется весь витаминный состав, в том числе витамин С, сохраняется клетчатка, все нутриенты", – пояснила Богданова.При этом, по сравнению с термической обработкой и использованием сахара в качестве консерванта, заморозка – наиболее оптимальный способ заготовки ягод, уверена она.Кроме того, диетолог считает, что промытые ягоды перед заморозкой можно дополнительно обработать паром."Можно обработать их паром, но можно и просто хорошо промыть проточной водой, разложить на сухую поверхность, дать просохнуть. Потом расфасовать по пакетикам для заморозки достаточно плотно, но так, чтобы не было раздавленных ягод, иначе они превратятся в кристаллы льда, и убрать в морозильную камеру", – посоветовала Богданова.Что касается температуры в морозильной камере во время заморозки ягод, ее стоит понизить до минимального значения, и только после этого положить туда ягоды, продолжила диетолог. Самой лучшей считается шоковая заморозка – от 35 до 45 градусов.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, советы врачей
новости, общество, советы врачей
Какие ягоды опасно замораживать? Совет диетолога
Эксперт прокомментировала один из способов обеспечить себя витаминами в зимний период – заморозить сезонные ягоды летом
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik.
Ягоды перед тем, как отправлять в морозилку, следует тщательно промыть проточной водой – опасно замораживать немытые ягоды, заявила в интервью радио Sputnik
диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.
Эксперт прокомментировала один из способов обеспечить себя витаминами в зимний период – заморозить сезонные ягоды летом.
"Там может быть самая разная патогенная микрофлора, грибки, могут быть какие-то насекомые, которых вы можете съесть. Это могут быть личинки мух, пауков, которые развиваются в том числе в легочной ткани внутри человека. На ягодах могут быть экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза, их могли клевать голуби и другие птицы. Дизентерия – самое безопасное, что может быть от немытых ягод", – утверждает Богданова.
По словам специалиста, большая часть полезных веществ, которые входят в состав ягод, сохраняются при заморозке.
"Ягоды при заморозке сохраняют практически 80 процентов своих полезных свойств. Сохраняется весь витаминный состав, в том числе витамин С, сохраняется клетчатка, все нутриенты", – пояснила Богданова.
При этом, по сравнению с термической обработкой и использованием сахара в качестве консерванта, заморозка – наиболее оптимальный способ заготовки ягод, уверена она.
"Если мы перетираем ягоды с сахаром, то для того, чтобы они не забродили, нужно положить достаточно много сахара, практически один к одному. Если мы варим ягоду, то утрачиваем витамин С, разрушаются многие полезные нутриенты", – сказала Богданова.
Кроме того, диетолог считает, что промытые ягоды перед заморозкой можно дополнительно обработать паром.
"Можно обработать их паром, но можно и просто хорошо промыть проточной водой, разложить на сухую поверхность, дать просохнуть. Потом расфасовать по пакетикам для заморозки достаточно плотно, но так, чтобы не было раздавленных ягод, иначе они превратятся в кристаллы льда, и убрать в морозильную камеру", – посоветовала Богданова.
Что касается температуры в морозильной камере во время заморозки ягод, ее стоит понизить до минимального значения, и только после этого положить туда ягоды, продолжила диетолог. Самой лучшей считается шоковая заморозка – от 35 до 45 градусов.