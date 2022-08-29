Храм Святого Квирике не пострадал во время пожара в Боржоми – Минкульт
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Ведомство призвало СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Храм Святого Квирике, который находится в Боржоми, не пострадал во время лесных пожаров, говорится в заявлении министерства культуры, спорта и молодежи.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В ведомстве отмечают, что различные грузинские СМИ распространяют неверную информацию о повреждении исторического памятника – храма Святого Квирике – и полном разрушении настенной росписи, датируемой X веком, в результате пожара.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"На самом деле данный памятник не пострадал от пожара, что является заслугой МВД Грузии и сотрудников его системы. Соответственно, информация, распространяемая указанными СМИ, является ложной и вводит общественность в заблуждение", – отмечают в министерстве.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подчеркивается, что представители Национального агентства охраны культурного наследия Грузии находятся на месте и изучают ситуацию. Обстановка внутри и вокруг памятника после пожара не изменилась.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Также, по информации Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, на территории храма нет очагов пожара, иногда наблюдается лишь задымление.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В заключение министерство призвало СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации.