https://sputnik-georgia.ru/20220829/khram-svyatogo-kvirike-ne-postradal-vo-vremya-pozhara-v-borzhomi--minkult--269856649.html

Храм Святого Квирике не пострадал во время пожара в Боржоми – Минкульт

Храм Святого Квирике не пострадал во время пожара в Боржоми – Минкульт

Ведомство призвало СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T12:39+0400

2022-08-29T12:39+0400

2022-08-29T12:39+0400

грузия

происшествия

новости

национальное агентство охраны культурного наследия

культурные памятники и церкви грузии

боржоми

пожар

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Храм Святого Квирике, который находится в Боржоми, не пострадал во время лесных пожаров, говорится в заявлении министерства культуры, спорта и молодежи.В ведомстве отмечают, что различные грузинские СМИ распространяют неверную информацию о повреждении исторического памятника – храма Святого Квирике – и полном разрушении настенной росписи, датируемой X веком, в результате пожара."На самом деле данный памятник не пострадал от пожара, что является заслугой МВД Грузии и сотрудников его системы. Соответственно, информация, распространяемая указанными СМИ, является ложной и вводит общественность в заблуждение", – отмечают в министерстве.Подчеркивается, что представители Национального агентства охраны культурного наследия Грузии находятся на месте и изучают ситуацию. Обстановка внутри и вокруг памятника после пожара не изменилась. Также, по информации Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, на территории храма нет очагов пожара, иногда наблюдается лишь задымление.В заключение министерство призвало СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации.

боржоми

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грузия, происшествия, новости, национальное агентство охраны культурного наследия, культурные памятники и церкви грузии, боржоми, пожар, министерство культуры, спорта и молодежи грузии