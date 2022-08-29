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https://sputnik-georgia.ru/20220829/khram-svyatogo-kvirike-ne-postradal-vo-vremya-pozhara-v-borzhomi--minkult--269856649.html
Храм Святого Квирике не пострадал во время пожара в Боржоми – Минкульт
Храм Святого Квирике не пострадал во время пожара в Боржоми – Минкульт
Ведомство призвало СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T12:39+0400
2022-08-29T12:39+0400
грузия
происшествия
новости
национальное агентство охраны культурного наследия
культурные памятники и церкви грузии
боржоми
пожар
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Храм Святого Квирике, который находится в Боржоми, не пострадал во время лесных пожаров, говорится в заявлении министерства культуры, спорта и молодежи.В ведомстве отмечают, что различные грузинские СМИ распространяют неверную информацию о повреждении исторического памятника – храма Святого Квирике – и полном разрушении настенной росписи, датируемой X веком, в результате пожара."На самом деле данный памятник не пострадал от пожара, что является заслугой МВД Грузии и сотрудников его системы. Соответственно, информация, распространяемая указанными СМИ, является ложной и вводит общественность в заблуждение", – отмечают в министерстве.Подчеркивается, что представители Национального агентства охраны культурного наследия Грузии находятся на месте и изучают ситуацию. Обстановка внутри и вокруг памятника после пожара не изменилась. Также, по информации Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, на территории храма нет очагов пожара, иногда наблюдается лишь задымление.В заключение министерство призвало СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации.
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грузия, происшествия, новости, национальное агентство охраны культурного наследия, культурные памятники и церкви грузии, боржоми, пожар, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
грузия, происшествия, новости, национальное агентство охраны культурного наследия, культурные памятники и церкви грузии, боржоми, пожар, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

Храм Святого Квирике не пострадал во время пожара в Боржоми – Минкульт

12:39 29.08.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Ведомство призвало СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Храм Святого Квирике, который находится в Боржоми, не пострадал во время лесных пожаров, говорится в заявлении министерства культуры, спорта и молодежи.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В ведомстве отмечают, что различные грузинские СМИ распространяют неверную информацию о повреждении исторического памятника – храма Святого Квирике – и полном разрушении настенной росписи, датируемой X веком, в результате пожара.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"На самом деле данный памятник не пострадал от пожара, что является заслугой МВД Грузии и сотрудников его системы. Соответственно, информация, распространяемая указанными СМИ, является ложной и вводит общественность в заблуждение", – отмечают в министерстве.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подчеркивается, что представители Национального агентства охраны культурного наследия Грузии находятся на месте и изучают ситуацию. Обстановка внутри и вокруг памятника после пожара не изменилась.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Также, по информации Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, на территории храма нет очагов пожара, иногда наблюдается лишь задымление.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В заключение министерство призвало СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации.
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