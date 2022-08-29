https://sputnik-georgia.ru/20220829/klinika-vivamedi-gotova-otvetit-na-voprosy-suda-po-povodu-zdorovya-saakashvili-269853254.html

Клиника "Вивамеди" готова ответить на вопросы суда по поводу здоровья Саакашвили

Клиника "Вивамеди" готова ответить на вопросы суда по поводу здоровья Саакашвили

Ранее Минздрав разрешил осмотр Саакашвили двум зарубежным экспертам для оценки состояния его здоровья 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T11:42+0400

2022-08-29T11:42+0400

2022-08-29T11:42+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Администрация клиники "Вивамеди" готова предоставить суду любую информацию, связанную с состоянием здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил директор клиники Зураб Чхаидзе.Саакашвили уже третий месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.Ранее министерство здравоохранения Грузии разрешило осмотр Саакашвили двум зарубежным экспертам для оценки состояния его здоровья. Американский эксперт с утра находится в клинике "Вивамеди". Известно, что в ближайшие часы в Тбилиси также прибудет эксперт из Швейцарии.По предварительным данным, эксперты из-за рубежа присоединятся к специалистам центра "Эмпатия" и после осмотра предоставят свое заключение о состоянии здоровья экс-президента."Надеюсь, что градация состояния, тактика дальнейшего лечения и все остальное будет сделано с участием международных специалистов. Наша цель – выздоровление и полная реабилитация любого пациента", – отметил Чхаидзе.Инициатива приглашения иностранных экспертов принадлежит адвокатам Саакашвили. По их мнению, заключение экспертов вместе со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.По грузинскому законодательству, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медицинской комиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.По словам адвокатов, заключение будет содержать также и психологическую оценку состояния экс-президента.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года.Дело СаакашвилиПричиной ареста Михаила Саакашвили стали приговоры по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, общество, сандро гиргвлиани, тбилиси