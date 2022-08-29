https://sputnik-georgia.ru/20220829/markedonov-ukrainskaya-politika-privela-k-raskolu-obschestva-269871445.html

Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества

Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества

Сегодняшний украинский кризис - не аномалия, а результат многолетней провальной политики Киева, считает ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T16:06+0400

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Власти Украины, по словам эксперта, делали ставку на прозападную часть общества, при этом все больше игнорировали пророссийскую. Это фактически привело к расколу общества и гражданской войне. Как происходил этот раскол? Почему Киев интересуют не жители Крыма и Донбасса, а лишь территории? Что говорит о состоянии Украины "Крымская платформа"? Обо всем этом смотрите в интервью Сергея Маркедонова.

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