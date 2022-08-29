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Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества
Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества
Сегодняшний украинский кризис - не аномалия, а результат многолетней провальной политики Киева, считает ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T16:06+0400
2022-08-29T16:06+0400
2022-08-29T16:06+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
россия
сергей маркедонов
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Власти Украины, по словам эксперта, делали ставку на прозападную часть общества, при этом все больше игнорировали пророссийскую. Это фактически привело к расколу общества и гражданской войне. Как происходил этот раскол? Почему Киев интересуют не жители Крыма и Донбасса, а лишь территории? Что говорит о состоянии Украины "Крымская платформа"? Обо всем этом смотрите в интервью Сергея Маркедонова.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, сергей маркедонов, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, сергей маркедонов, видео
Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества
Сегодняшний украинский кризис - не аномалия, а результат многолетней провальной политики Киева, считает ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов
Власти Украины, по словам эксперта, делали ставку на прозападную часть общества, при этом все больше игнорировали пророссийскую. Это фактически привело к расколу общества и гражданской войне. Как происходил этот раскол? Почему Киев интересуют не жители Крыма и Донбасса, а лишь территории? Что говорит о состоянии Украины "Крымская платформа"? Обо всем этом смотрите в интервью Сергея Маркедонова.