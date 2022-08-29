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Мобильная связь в Грузии: отчет комиссии по коммуникациям

Мобильная связь в Грузии: отчет комиссии по коммуникациям

На 30 июня число абонентов мобильной связи в Грузии составило 5,2 миллиона 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T07:01+0400

2022-08-29T07:01+0400

2022-08-29T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Доходы мобильных операторов за шесть месяцев 2022 года выросли на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 311,9 миллионов лари, говорится в материалах Национальной комиссии по коммуникациям.На 30 июня число абонентов мобильной связи в Грузии составило 5,2 миллиона. По сравнению с январем число абонентов выросло на 2,5% , а по сравнению с июнем 2021 года на 3,9%.Интересные фактыЗа полгода абоненты грузинских операторов мобильной связи проговорили по телефону 3,2 миллиарда минут, осуществив 1,9 миллиард звонков, скачали 159 тысяч терабайт из интернета и отправили 513,2 миллиона коротких текстовых сообщений.В среднем за месяц через операторов мобильной связи осуществляется более 300 миллионов звонков которые занимают 500 миллионов минут

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грузия, новости, экономика, мобильный телефон, компания "магтиком", билайн, национальная комиссия по коммуникациям грузии