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Мобильная связь в Грузии: отчет комиссии по коммуникациям
Мобильная связь в Грузии: отчет комиссии по коммуникациям
На 30 июня число абонентов мобильной связи в Грузии составило 5,2 миллиона 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T07:01+0400
2022-08-29T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Доходы мобильных операторов за шесть месяцев 2022 года выросли на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 311,9 миллионов лари, говорится в материалах Национальной комиссии по коммуникациям.На 30 июня число абонентов мобильной связи в Грузии составило 5,2 миллиона. По сравнению с январем число абонентов выросло на 2,5% , а по сравнению с июнем 2021 года на 3,9%.Интересные фактыЗа полгода абоненты грузинских операторов мобильной связи проговорили по телефону 3,2 миллиарда минут, осуществив 1,9 миллиард звонков, скачали 159 тысяч терабайт из интернета и отправили 513,2 миллиона коротких текстовых сообщений.В среднем за месяц через операторов мобильной связи осуществляется более 300 миллионов звонков которые занимают 500 миллионов минут
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грузия, новости, экономика, мобильный телефон, компания "магтиком", билайн, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, экономика, мобильный телефон, компания "магтиком", билайн, национальная комиссия по коммуникациям грузии

Мобильная связь в Грузии: отчет комиссии по коммуникациям

07:01 29.08.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСмартфон Xiaomi
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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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На 30 июня число абонентов мобильной связи в Грузии составило 5,2 миллиона
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Доходы мобильных операторов за шесть месяцев 2022 года выросли на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 311,9 миллионов лари, говорится в материалах Национальной комиссии по коммуникациям.
Наибольший доход за шесть месяцев получил мобильный оператор Silknet (Geocell) - 124,2 миллиона лари , на втором месте Magti с доходом 120,6 миллиона лари, Veon Georgia оказался на третьем последнем месте с доходом 28,1 миллиона лари.
На 30 июня число абонентов мобильной связи в Грузии составило 5,2 миллиона. По сравнению с январем число абонентов выросло на 2,5% , а по сравнению с июнем 2021 года на 3,9%.

Интересные факты

За полгода абоненты грузинских операторов мобильной связи проговорили по телефону 3,2 миллиарда минут, осуществив 1,9 миллиард звонков, скачали 159 тысяч терабайт из интернета и отправили 513,2 миллиона коротких текстовых сообщений.
В среднем за месяц через операторов мобильной связи осуществляется более 300 миллионов звонков которые занимают 500 миллионов минут
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