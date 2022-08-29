https://sputnik-georgia.ru/20220829/nichego-ne-isklyucheno--premer-gruzii-o-vozmozhnoy-diversii-v-borzhomskom-uschele-269866657.html
"Ничего не исключено" – премьер Грузии о возможной диверсии в Боржомском ущелье
"Ничего не исключено" – премьер Грузии о возможной диверсии в Боржомском ущелье
В стране уже сгорело более 150 гектаров леса – предварительной причиной пожара называется человеческая халатность 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T15:10+0400
2022-08-29T15:10+0400
2022-08-29T15:10+0400
пожар
боржомский район
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происшествия
новости
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не исключает, что пожар в Боржомском ущелье произошел в результате диверсии.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся уже десятые сутки. Пожарные работают круглосуточно.Как отметил глава грузинского правительства, расследование должно работать по всем направлениям."Мы не можем ничего исключать, так как знаем природу и диверсионные склонности действующих внутри страны деструктивных групп. Ничего не исключено. Поэтому расследование должно работать по всем направлениям и дать исчерпывающий ответ на все вопросы. И я знаю, что так и будет", – сказал Гарибашвили.При этом премьер призвал население страны быть более осторожными.На данном этапе процесс тушения пожара в Боржомском ущелье перешел в завершающую стадию. К этому времени ведется обработка нескольких оставшихся активных и открытых очагов возгорания. Дороги к ним проведены с помощью тяжелой техники.Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации огня. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделения МВД велиcь всю ночь.В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
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пожар, боржомский район, боржоми, происшествия, новости, грузия, ираклий гарибашвили
пожар, боржомский район, боржоми, происшествия, новости, грузия, ираклий гарибашвили
"Ничего не исключено" – премьер Грузии о возможной диверсии в Боржомском ущелье
В стране уже сгорело более 150 гектаров леса – предварительной причиной пожара называется человеческая халатность
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не исключает, что пожар в Боржомском ущелье произошел в результате диверсии.
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся уже десятые сутки. Пожарные работают круглосуточно.
"У многих людей появилось ощущение, что, возможно, это было вызвано халатностью некоторых людей, может из-за сильной жары. Есть версии, что это может быть определенная диверсия. Ничего не исключено", – заявил Гарибашвили на заседании правительства.
Как отметил глава грузинского правительства, расследование должно работать по всем направлениям.
"Мы не можем ничего исключать, так как знаем природу и диверсионные склонности действующих внутри страны деструктивных групп. Ничего не исключено. Поэтому расследование должно работать по всем направлениям и дать исчерпывающий ответ на все вопросы. И я знаю, что так и будет", – сказал Гарибашвили.
При этом премьер призвал население страны быть более осторожными.
На данном этапе процесс тушения пожара в Боржомском ущелье перешел в завершающую стадию. К этому времени ведется обработка нескольких оставшихся активных и открытых очагов возгорания. Дороги к ним проведены с помощью тяжелой техники.
Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации огня. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделения МВД велиcь всю ночь.
В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.
Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.