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Новым губернатором Кахети стал выпускник Гарварда
Новым губернатором Кахети стал выпускник Гарварда
Ранее Аладашвили занимал разные высокие посты в министерстве внутренних дел Грузии и в Службе госбезопасности 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T13:46+0400
2022-08-29T13:46+0400
2022-08-29T13:46+0400
кахети
гарвардский университет
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Георгий Аладашвили назначен на пост губернатора региона Кахети (Восточная Грузия), говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.По информации ведомства, встречу с новым губернатором уже провел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На ней были рассмотрены текущие и запланированные в регионе проекты.По профессии Аладашвили правовед. Степень магистра получил в Гарвардском университете. Он занимал разные высокие посты в министерстве внутренних дел Грузии и Службе государственной безопасности.
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кахети, гарвардский университет, грузия, новости, общество
кахети, гарвардский университет, грузия, новости, общество
Новым губернатором Кахети стал выпускник Гарварда
Ранее Аладашвили занимал разные высокие посты в министерстве внутренних дел Грузии и в Службе госбезопасности
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik.
Георгий Аладашвили назначен на пост губернатора региона Кахети (Восточная Грузия), говорится в сообщении
пресс-службы администрации правительства.
По информации ведомства, встречу с новым губернатором уже провел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На ней были рассмотрены текущие и запланированные в регионе проекты.
"Глава грузинского правительство также поблагодарил бывшего губернатора региона Кахети Ираклия Шиошвили за проделанную работу и пожелал новому губернатору удачи", - говорится в сообщении администрации правительства.
По профессии Аладашвили правовед. Степень магистра получил в Гарвардском университете. Он занимал разные высокие посты в министерстве внутренних дел Грузии и Службе государственной безопасности.