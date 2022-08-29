https://sputnik-georgia.ru/20220829/novym-gubernatorom-kakheti-stal-vypusknik-garvarda---269863999.html

Новым губернатором Кахети стал выпускник Гарварда

Новым губернатором Кахети стал выпускник Гарварда

Ранее Аладашвили занимал разные высокие посты в министерстве внутренних дел Грузии и в Службе госбезопасности 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T13:46+0400

2022-08-29T13:46+0400

2022-08-29T13:46+0400

кахети

гарвардский университет

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Георгий Аладашвили назначен на пост губернатора региона Кахети (Восточная Грузия), говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.По информации ведомства, встречу с новым губернатором уже провел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На ней были рассмотрены текущие и запланированные в регионе проекты.По профессии Аладашвили правовед. Степень магистра получил в Гарвардском университете. Он занимал разные высокие посты в министерстве внутренних дел Грузии и Службе государственной безопасности.

кахети

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