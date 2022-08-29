https://sputnik-georgia.ru/20220829/pochemu-sredstva-massovoy-informatsii-ne-vyzhivut-bez-sotsialnykh-setey-269883492.html

Почему средства массовой информации не выживут без социальных сетей?

Почему средства массовой информации не выживут без социальных сетей?

При продвижении социальных медия в процессе должны участвовать все сотрудники той или иной компании, считает эксперт 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Социальные сети могут стать главным поставщиком аудитории для средств массовой информации, но для этого обязательно их активное присутствие в этой области, заявил менеджер-коммуникатор социальных сетей и интернет-ресурсов Давид Кардава в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По мнению Кардава, социальные медиа являются главным инструментом маркетинга и пиара для любого бизнеса или организации, но, к сожалению, в грузинском обществе пока этого до конца не понимают.Также эксперт обратил внимание на то, что при продвижении социальных медиа в процессе должны участвовать все сотрудники той или иной компании, чтобы поднимать активность страницы или канала в интернете.При этом эксперт отметил, что контент телевизионных и печатных СМИ обязательно должен дублироваться в социальных сетях, которые в свою очередь должны быть связаны между собой.По словам эксперта, чтобы интернет-пространство приносило пользу обществу, гражданам необходимо уметь им правильно пользоваться, различать достоверную информацию от фейков, правильно доносить ее до аудитории. В своем выступлении он привел статистику, согласно которой лишь 3% населения мира владеет компьютером на 30%.

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