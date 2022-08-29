https://sputnik-georgia.ru/20220829/politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-ubiystve-v-tkibuli-269881120.html

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Ткибули

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Ткибули

Через несколько часов после инцидента молодой мужчина был задержан как подозреваемый 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T21:51+0400

2022-08-29T21:51+0400

2022-08-29T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. По подозрению в умышленном убийстве сотрудники полиции задержали 18-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Согласно информации ведомства, следствие установило, что задержанный нанес несколько ножевых ранений своему 37-летнему соседу в селе Гелати Ткибульского муниципалитета на почве давнего конфликта.Через несколько часов после инцидента молодой мужчина был задержан как подозреваемый. Полицейские изъяли орудие преступления - нож.По факту продолжается расследование по статье "умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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