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Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Ткибули
Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Ткибули
Через несколько часов после инцидента молодой мужчина был задержан как подозреваемый 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T21:51+0400
2022-08-29T21:51+0400
2022-08-29T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. По подозрению в умышленном убийстве сотрудники полиции задержали 18-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Согласно информации ведомства, следствие установило, что задержанный нанес несколько ножевых ранений своему 37-летнему соседу в селе Гелати Ткибульского муниципалитета на почве давнего конфликта.Через несколько часов после инцидента молодой мужчина был задержан как подозреваемый. Полицейские изъяли орудие преступления - нож.По факту продолжается расследование по статье "умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство
Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Ткибули
Через несколько часов после инцидента молодой мужчина был задержан как подозреваемый
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. По подозрению в умышленном убийстве сотрудники полиции задержали 18-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Согласно информации ведомства, следствие установило, что задержанный нанес несколько ножевых ранений своему 37-летнему соседу в селе Гелати Ткибульского муниципалитета на почве давнего конфликта.
Через несколько часов после инцидента молодой мужчина был задержан как подозреваемый. Полицейские изъяли орудие преступления - нож.
По факту продолжается расследование по статье "умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.