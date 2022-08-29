Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220829/pozhar-v-borzhomskom-lesu--poslednie-dannye-269850585.html
Пожар в Боржомском лесу – последние данные
Пожар в Боржомском лесу – последние данные
Уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T11:20+0400
2022-08-29T11:20+0400
боржоми
боржоми-харагаульсий лес
пожар в боржоми-харагаульском лесу
боржомский район
происшествия
новости
пожар
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23709/84/237098444_0:0:1746:983_1920x0_80_0_0_be1dda37542b76bf4102dbf7f5770df3.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Ситуация в Боржомском ущелье стабильная – к этому времени новых открытых очагов возгорания не наблюдается, сообщает телеканал "Имеди".Сейчас процесс тушения пожара перешел в завершающую стадию. К этому времени ведется обработка нескольких оставшихся активных и открытых очагов возгорания. Дороги к ним проведены с помощью тяжелой техники.Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации огня. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделения МВД вели всю ночь.В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
боржоми
боржомский район
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23709/84/237098444_84:0:1552:1101_1920x0_80_0_0_13f570fda926d9ff473f749cb82ab9d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
боржоми, боржоми-харагаульсий лес, пожар в боржоми-харагаульском лесу, боржомский район, происшествия, новости, пожар, грузия
боржоми, боржоми-харагаульсий лес, пожар в боржоми-харагаульском лесу, боржомский район, происшествия, новости, пожар, грузия

Пожар в Боржомском лесу – последние данные

11:20 29.08.2022
© Government of GeorgiaВоеннослужащий участвует в ликвидации пожара в Боржоми-Харагаульском лесу, архивное фото
Военнослужащий участвует в ликвидации пожара в Боржоми-Харагаульском лесу, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
© Government of Georgia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Ситуация в Боржомском ущелье стабильная – к этому времени новых открытых очагов возгорания не наблюдается, сообщает телеканал "Имеди".

Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района, на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся десятые сутки. Пожарные работают круглосуточно.

Сейчас процесс тушения пожара перешел в завершающую стадию. К этому времени ведется обработка нескольких оставшихся активных и открытых очагов возгорания. Дороги к ним проведены с помощью тяжелой техники.
Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации огня. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделения МВД вели всю ночь.
В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.
Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0