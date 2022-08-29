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Пожар в Боржомском лесу – последние данные
Пожар в Боржомском лесу – последние данные
Уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T11:20+0400
2022-08-29T11:20+0400
2022-08-29T11:20+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Ситуация в Боржомском ущелье стабильная – к этому времени новых открытых очагов возгорания не наблюдается, сообщает телеканал "Имеди".Сейчас процесс тушения пожара перешел в завершающую стадию. К этому времени ведется обработка нескольких оставшихся активных и открытых очагов возгорания. Дороги к ним проведены с помощью тяжелой техники.Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации огня. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделения МВД вели всю ночь.В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
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боржоми, боржоми-харагаульсий лес, пожар в боржоми-харагаульском лесу, боржомский район, происшествия, новости, пожар, грузия
боржоми, боржоми-харагаульсий лес, пожар в боржоми-харагаульском лесу, боржомский район, происшествия, новости, пожар, грузия
Пожар в Боржомском лесу – последние данные
Уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik.
Ситуация в Боржомском ущелье стабильная – к этому времени новых открытых очагов возгорания не наблюдается, сообщает телеканал "Имеди
".
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района, на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся десятые сутки. Пожарные работают круглосуточно.
Сейчас процесс тушения пожара перешел в завершающую стадию. К этому времени ведется обработка нескольких оставшихся активных и открытых очагов возгорания. Дороги к ним проведены с помощью тяжелой техники.
Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации огня. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделения МВД вели всю ночь.
В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.
Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.