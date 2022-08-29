https://sputnik-georgia.ru/20220829/pre-rtveli-festival-v-tbilisi-otmetyat-nachalo-sbora-vinograda-269858771.html

Пре-Ртвели фестиваль: в Тбилиси отметят начало сбора винограда

Пре-Ртвели фестиваль: в Тбилиси отметят начало сбора винограда

Ртвели – это общенародный праздник сбора винограда и чествование вековых традиций грузинского виноделия 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T18:00+0400

2022-08-29T18:00+0400

2022-08-29T18:00+0400

вино и виноделие грузии

грузинское вино

грузинское вино

виноград

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ртвели 2022

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Pre-Harvest Fest пройдет в столице Грузии в четверг, 1 сентября, говорится в сообщении организаторов.Цель мероприятия – отметить начало сбора винограда в Грузии – Ртвели, а также попробовать как можно больше сортов вин.Гости, пришедшие на фестиваль, смогут попробовать более 10 видов вин, приятно провести время и еще ближе познакомиться с искусством и традициями виноделия.Мероприятие пройдет по адресу: ул. Сиони, 13. Начало в 18:00.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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