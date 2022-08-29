https://sputnik-georgia.ru/20220829/pre-rtveli-festival-v-tbilisi-otmetyat-nachalo-sbora-vinograda-269858771.html
Пре-Ртвели фестиваль: в Тбилиси отметят начало сбора винограда
Пре-Ртвели фестиваль: в Тбилиси отметят начало сбора винограда
Ртвели – это общенародный праздник сбора винограда и чествование вековых традиций грузинского виноделия 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T18:00+0400
2022-08-29T18:00+0400
2022-08-29T18:00+0400
вино и виноделие грузии
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Pre-Harvest Fest пройдет в столице Грузии в четверг, 1 сентября, говорится в сообщении организаторов.Цель мероприятия – отметить начало сбора винограда в Грузии – Ртвели, а также попробовать как можно больше сортов вин.Гости, пришедшие на фестиваль, смогут попробовать более 10 видов вин, приятно провести время и еще ближе познакомиться с искусством и традициями виноделия.Мероприятие пройдет по адресу: ул. Сиони, 13. Начало в 18:00.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноград, виноделие, грузия, новости, культура, анонсы , ртвели 2022, фестиваль
вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноград, виноделие, грузия, новости, культура, анонсы , ртвели 2022, фестиваль
Пре-Ртвели фестиваль: в Тбилиси отметят начало сбора винограда
Ртвели – это общенародный праздник сбора винограда и чествование вековых традиций грузинского виноделия
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Pre-Harvest Fest пройдет в столице Грузии в четверг, 1 сентября, говорится в сообщении организаторов.
Цель мероприятия – отметить начало сбора винограда в Грузии – Ртвели, а также попробовать как можно больше сортов вин.
Гости, пришедшие на фестиваль, смогут попробовать более 10 видов вин, приятно провести время и еще ближе познакомиться с искусством и традициями виноделия.
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Сиони, 13. Начало в 18:00.