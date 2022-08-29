https://sputnik-georgia.ru/20220829/saakashvili-mogut-naznachit-dopolnitelnuyu-ekspertizu--glava-minyusta-gruzii-269875718.html
Саакашвили могут назначить дополнительную экспертизу – глава Минюста Грузии
Саакашвили могут назначить дополнительную экспертизу – глава Минюста Грузии
Ранее иностранные эксперты побывали в гражданской клинике "Вивамеди", где Саакашвили лечится третий месяц 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T19:00+0400
2022-08-29T19:00+0400
2022-08-29T19:00+0400
грузия
новости
общество
михаил саакашвили
рати брегадзе
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе не исключает проведения дополнительной независимой экспертизы состояния здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Саакашвили уже третий месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.По словам главы Минюста, в ведомстве заинтересованы как состоянием здоровья "конкретно этого человека, так и любого другого заключенного".На вопрос, кто конкретно проведет экспертизу, глава Минюста ответил, что в случае принятия подобного решения информация об этом станет известна.Брегадзе также прокомментировал визит экспертов из США и Швейцарии, которые 29 августа прибыли в Грузию для осмотра Саакашвили с целью оценки состояния его здоровья. Инициатива принадлежит адвокатам осужденного. По их мнению, заключение экспертов вместе со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента."Как в случае Саакашвили, так и любого другого заключенного максимально делается все для обеспечения здоровья. Что касается заключения, то пока такого заключения не существует. Вам прекрасно известно, что решение по поводу отсрочки наказания и освобождения принимает суд, а не Минюст", - напомнил Брегадзе.Иностранные эксперты уже побывали в "Вивамеди". По предварительным данным, эксперты из-за рубежа присоединятся к специалистам центра "Эмпатия" и уже после осмотра предоставят свое заключение о состоянии здоровья экс-президента.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.По словам адвокатов, заключение будет содержать также и психологическую оценку состояния экс-президента.Дело СаакашвилиСостояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года. Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам.В январе 2018-го Саакашвили признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет. Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
Саакашвили могут назначить дополнительную экспертизу – глава Минюста Грузии
Ранее иностранные эксперты побывали в гражданской клинике "Вивамеди", где Саакашвили лечится третий месяц
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе не исключает проведения дополнительной независимой экспертизы состояния здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Саакашвили уже третий месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.
По словам главы Минюста, в ведомстве заинтересованы как состоянием здоровья "конкретно этого человека, так и любого другого заключенного".
"И для того, чтобы не осталось ни малейшего вопроса, параллельно с больницей, мы не исключаем возможности проведения независимой экспертизы, чтобы в конечном итоге убедиться, что происходит вокруг состояния здоровья этого человека", - заявил Брегадзе на брифинге.
На вопрос, кто конкретно проведет экспертизу, глава Минюста ответил, что в случае принятия подобного решения информация об этом станет известна.
Брегадзе также прокомментировал визит экспертов из США и Швейцарии, которые 29 августа прибыли в Грузию для осмотра Саакашвили с целью оценки состояния его здоровья.
Инициатива принадлежит адвокатам осужденного. По их мнению, заключение экспертов вместе со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.
"Как в случае Саакашвили, так и любого другого заключенного максимально делается все для обеспечения здоровья. Что касается заключения, то пока такого заключения не существует. Вам прекрасно известно, что решение по поводу отсрочки наказания и освобождения принимает суд, а не Минюст", - напомнил Брегадзе.
Иностранные эксперты уже побывали в "Вивамеди". По предварительным данным, эксперты из-за рубежа присоединятся к специалистам центра "Эмпатия" и уже после осмотра предоставят свое заключение о состоянии здоровья экс-президента.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
По словам адвокатов, заключение будет содержать также и психологическую оценку состояния экс-президента.
Дело Саакашвили
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года. Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам.
В январе 2018-го Саакашвили признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.
Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.