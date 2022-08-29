https://sputnik-georgia.ru/20220829/stanet-li-zaklyuchenie-zarubezhnykh-ekspertov-povodom-dlya-otsrochki-prigovora-saakashvili-269870645.html

Станет ли заключение зарубежных экспертов поводом для отсрочки приговора Саакашвили

Станет ли заключение зарубежных экспертов поводом для отсрочки приговора Саакашвили

Иностранные эксперты уже побывали в гражданской клинике "Вивамеди", где Саакашвили уже третий месяц проходит лечение 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T16:28+0400

2022-08-29T16:28+0400

2022-08-29T16:28+0400

грузия

новости

общество

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Заключение иностранных экспертов по поводу состояния здоровья осужденного экс-президента Михаила Саакашвили не может автоматически привести к правовому решению, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.Эксперты из США и Швейцарии 29 августа прибыли в Грузию для осмотра Саакашвили с целью оценки состояния его здоровья. Инициатива принадлежит адвокатам осужденного. По их мнению, заключение экспертов вместе со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.По его словам, экспертное заключение может повлиять на решение только в том случае, если в документе будет сказано, что во время отбывания наказания осужденному нужен недоступный в Грузии медицинский сервис."До сих пор не было представлено ни одного конкретного доказательства, подтверждающего, что Саакашвили нуждается в какой-либо медицинской процедуре, которая недоступна в Грузии и может быть получена только за границей", - отметил Сарджвеладзе.Иностранные эксперты уже побывали в гражданской клинике "Вивамеди", где Саакашвили уже третий месяц находится на лечении. Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.По предварительным данным, эксперты из-за рубежа присоединятся к специалистам центра "Эмпатия" и уже после осмотра предоставят свое заключение о состоянии здоровья экс-президента.По грузинскому законодательству, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медицинской комиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.По словам адвокатов, заключение будет содержать также и психологическую оценку состояния экс-президента.Дело СаакашвилиСостояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года. Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам.В январе 2018-го Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет. Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.

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грузия, новости, общество, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили