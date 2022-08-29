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Тайфун "Хиннамнор" движется в сторону Японии
Тайфун "Хиннамнор" движется в сторону Японии
Тайфун движется со скоростью 30 километров в час и в среду может достигнуть южного острова Кюсю 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T11:00+0400
2022-08-29T11:00+0400
2022-08-29T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Японию предупредили о надвигающейся стихии – тайфун "Хинамнор", который получил свое название от одноименной провинции в Лаосе, зафиксирован в Тихом океане и движется в сторону Японии, передает Главное метеорологическое управление страны.На сегодня давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость в центре – 30 метров в секунду, при порывах – до 40 метров в секунду.Синоптики предупреждают, что влияние тайфуна затронет обширную территорию от юго-запада до северо-запада, здесь 31 августа и 1 сентября ожидается выпадение обильных ливневых дождей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, тайфун, япония
в мире, новости, тайфун, япония
Тайфун "Хиннамнор" движется в сторону Японии
Тайфун движется со скоростью 30 километров в час и в среду может достигнуть южного острова Кюсю
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Японию предупредили о надвигающейся стихии – тайфун "Хинамнор", который получил свое название от одноименной провинции в Лаосе, зафиксирован в Тихом океане и движется в сторону Японии, передает Главное метеорологическое управление страны.
В стране тайфуну уже присвоен порядковый номер 11. Он движется со скоростью 30 километров в час и в среду может обрушиться на южный остров Кюсю. При этом уже к вечеру понедельника он может достаточно близко подойти к архипелагу Огасавара.
На сегодня давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость в центре – 30 метров в секунду, при порывах – до 40 метров в секунду.
Синоптики предупреждают, что влияние тайфуна затронет обширную территорию от юго-запада до северо-запада, здесь 31 августа и 1 сентября ожидается выпадение обильных ливневых дождей.