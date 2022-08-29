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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 29 августа до 4 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 29 августа до 4 сентября

К сожалению, дождей метеорологи в грузинской столице опять не обещают 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T10:41+0400

2022-08-29T10:41+0400

2022-08-29T10:41+0400

точный прогноз погоды в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду без осадков в Тбилиси всю текущую неделю.В понедельник, 29 августа, в столице с утра солнечно. Температура воздуха поднимется максимум до 34 градусов. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:40.Во вторник, 30 августа, в Тбилиси сохранится ясная и жаркая погода. Восход солнца будет в 06:25. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 34 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:38.В среду, 31 августа, в Тбилиси будет солнечно. Восход солнца будет в 06:25. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 35 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:36.В четверг, 1 сентября, погода в столице Грузии будет еще жарче. Восход солнца будет в 06:26. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 20 градусов, а днем поднимется максимум до 36 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:35.В пятницу, 2 сентября, в Тбилиси сохранится солнечная и жаркая погода. Восход солнца будет в 06:27. Минимальная температура воздуха ночью будет 21 градус, а днем – максимум 38 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:33.В субботу, 3 сентября, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса, днем воздух прогреется максимум до 36 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:31.В воскресенье, 4 сентября, в столице Грузии погода будет солнечной, ясной и без осадков. Восход солнца будет в 06:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем поднимется максимум до 35 градусов.Скорость ветра составит 10-15 м/с. Закат в столице будет в 19:30.

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точный прогноз погоды в тбилиси, тбилиси, погода, грузия, новости