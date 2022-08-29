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https://sputnik-georgia.ru/20220829/tsentr-tbilisi-ostanetsya-segodnya-bez-vody-na-sutki-269847919.html
Центр Тбилиси останется сегодня без воды на сутки
Центр Тбилиси останется сегодня без воды на сутки
Причиной массового отключения станет подключение обновленного трехкилометрового водопровода и системы сливов 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T08:32+0400
2022-08-29T08:32+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
вода
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. С 12:00 29 августа по 22:00 30 августа весь центр Тбилиси останется без подачи воды, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water &amp; Power.Причиной массового отключения станет подключение обновленного трехкилометрового водопровода и системы сливов.Без воды останутся жители района Мтацминда, в том числе проживающие на улицах Меликишвили, Пушкина и Грибоедова, Петриашвили, Коте Апхази и других.Также отключение коснется части проспекта Чавчавадзе, Барнова, Абашидзе, Палиашвили, Кавсадзе и других улиц района Ваке.Без воды на сутки останутся жители проспектов Важа-Пшавела, Казбеги, Пекина, Долидзе, Бахтриони, Тамарашвили и других улиц Сабурталинского района.Отключение также коснется и части улицы Марджанишвили и Ушанги Чхеидзе.
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грузия, новости, общество, тбилиси, вода, georgian water and power
грузия, новости, общество, тбилиси, вода, georgian water and power

Центр Тбилиси останется сегодня без воды на сутки

08:32 29.08.2022
© Pixabay / RonPorterВодопроводный кран на кухне
Водопроводный кран на кухне - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
© Pixabay / RonPorter
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Причиной массового отключения станет подключение обновленного трехкилометрового водопровода и системы сливов
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. С 12:00 29 августа по 22:00 30 августа весь центр Тбилиси останется без подачи воды, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water & Power.
Причиной массового отключения станет подключение обновленного трехкилометрового водопровода и системы сливов.
Без воды останутся жители района Мтацминда, в том числе проживающие на улицах Меликишвили, Пушкина и Грибоедова, Петриашвили, Коте Апхази и других.
Также отключение коснется части проспекта Чавчавадзе, Барнова, Абашидзе, Палиашвили, Кавсадзе и других улиц района Ваке.
Без воды на сутки останутся жители проспектов Важа-Пшавела, Казбеги, Пекина, Долидзе, Бахтриони, Тамарашвили и других улиц Сабурталинского района.
Отключение также коснется и части улицы Марджанишвили и Ушанги Чхеидзе.
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