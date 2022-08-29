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Убийство в Вани - задержан подозреваемый

Убийство в Вани - задержан подозреваемый

Задержанному грозит от семи до 15 лет лишения свободы 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T18:42+0400

2022-08-29T18:42+0400

2022-08-29T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. МВД Грузии задержало подозреваемого в убийстве, которое было совершено поздно ночью в городе Вани в Имерети, сообщают в ведомстве.По информации МВД, расследование ведется по статье "умышленное убийство". Задержанному грозит от семи до 15 лет тюрьмы.После того, как инцидент был вроде бы бы исчерпан, один из гостей нанес хозяину заведения несколько ножевых ранений. По словам очевидцев, мужчины, участвующие в инциденте, были в состоянии алкогольного опьянения.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии