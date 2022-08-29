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https://sputnik-georgia.ru/20220829/ubiystvo-v-vani---zaderzhan-podozrevaemyy-269874188.html
Убийство в Вани - задержан подозреваемый
Убийство в Вани - задержан подозреваемый
Задержанному грозит от семи до 15 лет лишения свободы 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T18:42+0400
2022-08-29T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. МВД Грузии задержало подозреваемого в убийстве, которое было совершено поздно ночью в городе Вани в Имерети, сообщают в ведомстве.По информации МВД, расследование ведется по статье "умышленное убийство". Задержанному грозит от семи до 15 лет тюрьмы.После того, как инцидент был вроде бы бы исчерпан, один из гостей нанес хозяину заведения несколько ножевых ранений. По словам очевидцев, мужчины, участвующие в инциденте, были в состоянии алкогольного опьянения.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии

Убийство в Вани - задержан подозреваемый

18:42 29.08.2022
© Sputnik / Viktor KaminskyРуки в наручниках. Задержание преступника
Руки в наручниках. Задержание преступника - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Задержанному грозит от семи до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. МВД Грузии задержало подозреваемого в убийстве, которое было совершено поздно ночью в городе Вани в Имерети, сообщают в ведомстве.
По информации МВД, расследование ведется по статье "умышленное убийство". Задержанному грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Убитый, по информации СМИ, был владельцем одного из объектов питания в Вани. Ночью воскресенья между гостями заведения произошел конфликт, а владелец попытался примирить стороны.

После того, как инцидент был вроде бы бы исчерпан, один из гостей нанес хозяину заведения несколько ножевых ранений. По словам очевидцев, мужчины, участвующие в инциденте, были в состоянии алкогольного опьянения.
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