https://sputnik-georgia.ru/20220829/v-gruzii-obnovlyayut-bazy-dannykh-uchastnikov-pensionnoy-skhemy-269857246.html

В Грузии обновляют базы данных участников пенсионной схемы

В Грузии обновляют базы данных участников пенсионной схемы

Агентство периодически осуществляет обновление IT-инфраструктуры 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T13:03+0400

2022-08-29T13:03+0400

2022-08-29T13:03+0400

пенсионная реформа

пенсия

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251135105_0:112:1600:1012_1920x0_80_0_0_4b30bdebf3ebdc7bf0e8ae46ecaa7494.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. В Грузии в связи с обновлением базы данных участников системы накопительной пенсии информация о накоплениях будет доступна на личных веб-страницах и в интернет-банках пользователей в ближайшее время, сообщает Пенсионное агентство Грузии.Агентство периодически осуществляет обновление IT-инфраструктуры.По его словам, обновление инфраструктуры обычный, но долгий процесс.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. По состоянию на июль, 2 267 граждан, включенных в накопительную пенсионную систему, получили выплаты в размере более 5 миллионов лари (1,7 миллиона долларов).По информации агентства, объем пенсионных активов увеличился до 2,5 миллиарда лари (874 миллиона долларов). Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности прибыль составляет 346 миллионов лари (почти 121 миллион долларов).Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,4 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (примерно 21 тысяча долларов) государство будет перечислять лишь 1%.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (195,8 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Уже с марта текущего года Пенсионный фонд начал скупать доллары и, по состоянию на 31 июля, 18,2% инвестиционного портфеля находится в долларах, а 81,8% – в лари.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

пенсионная реформа, пенсия, грузия, новости, общество