https://sputnik-georgia.ru/20220829/yunosheskaya-sbornaya-gruzii-po-vaterpolo-zavoevala-zolotye-medali-na-chm-v-gretsii-269859452.html

Юношеская сборная Грузии по ватерполо завоевала золотые медали на ЧМ в Греции

Юношеская сборная Грузии по ватерполо завоевала золотые медали на ЧМ в Греции

Грузинские ватерполисты выиграли семь из девяти матчей 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T14:04+0400

2022-08-29T14:04+0400

2022-08-29T14:04+0400

спорт

грузия

новости

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0b/250856681_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_bd37d4a4ffa1e6d2e28bbea04f45f968.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сборная Грузии по ватерполо (возрастная группа до 16 лет) заняла первое место в серебряном дивизионе (Silver Div Gold) на чемпионате мира в Греции.Грузинские ватерполисты выиграли семь из девяти матчей. Команда Грузии обыграла Польшу, Швейцарию, Латвию и Азербайджан. В полуфинале грузинские ватерполисты обыграли Украину со счетом 8:6.В решающем заключительном матче турнира сборная Грузии в напряженной борьбе одолела Польшу с минимальным отрывом 11:10.

греция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, греция