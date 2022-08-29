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Юношеская сборная Грузии по ватерполо завоевала золотые медали на ЧМ в Греции
Юношеская сборная Грузии по ватерполо завоевала золотые медали на ЧМ в Греции
Грузинские ватерполисты выиграли семь из девяти матчей 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T14:04+0400
2022-08-29T14:04+0400
2022-08-29T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сборная Грузии по ватерполо (возрастная группа до 16 лет) заняла первое место в серебряном дивизионе (Silver Div Gold) на чемпионате мира в Греции.Грузинские ватерполисты выиграли семь из девяти матчей. Команда Грузии обыграла Польшу, Швейцарию, Латвию и Азербайджан. В полуфинале грузинские ватерполисты обыграли Украину со счетом 8:6.В решающем заключительном матче турнира сборная Грузии в напряженной борьбе одолела Польшу с минимальным отрывом 11:10.
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спорт, грузия, новости, греция
спорт, грузия, новости, греция
Юношеская сборная Грузии по ватерполо завоевала золотые медали на ЧМ в Греции
Грузинские ватерполисты выиграли семь из девяти матчей
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сборная Грузии по ватерполо (возрастная группа до 16 лет) заняла первое место в серебряном дивизионе (Silver Div Gold) на чемпионате мира в Греции.
Грузинские ватерполисты выиграли семь из девяти матчей. Команда Грузии обыграла Польшу, Швейцарию, Латвию и Азербайджан. В полуфинале грузинские ватерполисты обыграли Украину со счетом 8:6.
В решающем заключительном матче турнира сборная Грузии в напряженной борьбе одолела Польшу с минимальным отрывом 11:10.