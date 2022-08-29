https://sputnik-georgia.ru/20220829/zakon-o-proslushkakh--gruzinskaya-mechta-gotovitsya-preodolet-veto-prezidenta-269862769.html

Закон о прослушках – "Грузинская мечта" готовится преодолеть вето президента

Закон о прослушках – "Грузинская мечта" готовится преодолеть вето президента

Ранее Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T15:29+0400

2022-08-29T15:29+0400

2022-08-29T15:29+0400

прослушка

закон "о прослушках"

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венецианская комиссия

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Парламент Грузии сможет преодолеть вето президента на проект закона о тайной слежке, который предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал и в Грузии. Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.На прошлой неделе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.С этим не согласен Сарджвеладзе. По словам депутата, законопроект не был рассмотрен в ускоренном порядке."Предметная критика не представлена ни со стороны Венецианской комиссии, ни со стороны президента. Никакого аргументированного замечания к закону не было представлено. Вето президента продиктовано политическими мотивами, нежели правовыми аргументами", – подчеркнул Сарджвеладзе.Депутат не согласен и с тем, что законопроект не сбалансирован, с одной стороны, с точки зрения прав человека, и с другой – в плане защиты безопасности.Напомним, Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.

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прослушка, закон "о прослушках", политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, грузинская мечта