https://sputnik-georgia.ru/20220829/zakon-o-proslushkakh--gruzinskaya-mechta-gotovitsya-preodolet-veto-prezidenta-269862769.html
Закон о прослушках – "Грузинская мечта" готовится преодолеть вето президента
Закон о прослушках – "Грузинская мечта" готовится преодолеть вето президента
Ранее Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T15:29+0400
2022-08-29T15:29+0400
2022-08-29T15:29+0400
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венецианская комиссия
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Парламент Грузии сможет преодолеть вето президента на проект закона о тайной слежке, который предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал и в Грузии. Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.На прошлой неделе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.С этим не согласен Сарджвеладзе. По словам депутата, законопроект не был рассмотрен в ускоренном порядке."Предметная критика не представлена ни со стороны Венецианской комиссии, ни со стороны президента. Никакого аргументированного замечания к закону не было представлено. Вето президента продиктовано политическими мотивами, нежели правовыми аргументами", – подчеркнул Сарджвеладзе.Депутат не согласен и с тем, что законопроект не сбалансирован, с одной стороны, с точки зрения прав человека, и с другой – в плане защиты безопасности.Напомним, Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.
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прослушка, закон "о прослушках", политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, грузинская мечта
прослушка, закон "о прослушках", политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, грузинская мечта
Закон о прослушках – "Грузинская мечта" готовится преодолеть вето президента
Ранее Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Парламент Грузии сможет преодолеть вето президента на проект закона о тайной слежке, который предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал и в Грузии. Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.
"Когда против законопроекта не представлена предметная аргументация, я думаю, что вето президента будет преодолено. Не существует предметной аргументации, на основании которой можно сказать, что законопроект негоден", – заявил Сарджвеладзе журналистам.
На прошлой неделе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.
С этим не согласен Сарджвеладзе. По словам депутата, законопроект не был рассмотрен в ускоренном порядке.
"Предметная критика не представлена ни со стороны Венецианской комиссии, ни со стороны президента. Никакого аргументированного замечания к закону не было представлено. Вето президента продиктовано политическими мотивами, нежели правовыми аргументами", – подчеркнул Сарджвеладзе.
Депутат не согласен и с тем, что законопроект не сбалансирован, с одной стороны, с точки зрения прав человека, и с другой – в плане защиты безопасности.
"С этой точки зрения законопроект не имеет недостатков. Многие цивилизованные европейские страны имеют схожую модель решения вопросов, и она абсолютно совместима с европейскими стандартами защиты прав человека", – утверждает Сарджвеладзе.
Напомним, Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.
Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.
Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.
Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.