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Жестокое убийство на западе Грузии: сына убили на глазах у отца
Жестокое убийство на западе Грузии: сына убили на глазах у отца
Лица, совершившие нападение, предположительно, были в нетрезвом состоянии 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T17:14+0400
2022-08-29T17:14+0400
2022-08-29T17:14+0400
происшествия
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преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. МВД Грузии расследует факт убийства 35-летнего мужчины в районе Ткибули (регион Имерети), сообщает телеканал "Мтавари архи".Нападавшие физически расправились с жертвой: мужчина получил несколько ножевых ранений. Во время инцидента на месте находился его отец.Лица, совершившие нападение, предположительно, были в нетрезвом состоянии. По информации СМИ, произошедшему предшествовал конфликт.По делу уже задержали одного человека. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
Жестокое убийство на западе Грузии: сына убили на глазах у отца
Лица, совершившие нападение, предположительно, были в нетрезвом состоянии
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik.
МВД Грузии расследует факт убийства 35-летнего мужчины в районе Ткибули (регион Имерети), сообщает телеканал "Мтавари архи
".
Случай произошел накануне в селе Гелати, во время праздника Мариамоба. По данным СМИ, около десяти лиц поджидали молодого мужчину около его дома. Среди злоумышленников были крестник и еще один родственник убитого.
Нападавшие физически расправились с жертвой: мужчина получил несколько ножевых ранений. Во время инцидента на месте находился его отец.
Лица, совершившие нападение, предположительно, были в нетрезвом состоянии. По информации СМИ, произошедшему предшествовал конфликт.
По делу уже задержали одного человека. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.