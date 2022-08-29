https://sputnik-georgia.ru/20220829/zhestokoe-ubiystvo-na-zapade-gruzii-syna-ubili-na-glazakh-u-ottsa-269872418.html

Жестокое убийство на западе Грузии: сына убили на глазах у отца

Жестокое убийство на западе Грузии: сына убили на глазах у отца

Лица, совершившие нападение, предположительно, были в нетрезвом состоянии 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T17:14+0400

2022-08-29T17:14+0400

2022-08-29T17:14+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. МВД Грузии расследует факт убийства 35-летнего мужчины в районе Ткибули (регион Имерети), сообщает телеканал "Мтавари архи".Нападавшие физически расправились с жертвой: мужчина получил несколько ножевых ранений. Во время инцидента на месте находился его отец.Лица, совершившие нападение, предположительно, были в нетрезвом состоянии. По информации СМИ, произошедшему предшествовал конфликт.По делу уже задержали одного человека. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии