https://sputnik-georgia.ru/20220830/advokaty-trebuyut-otsrochit-nakazanie-saakashvili-na-god-269899080.html

Адвокаты требуют отсрочить наказание Саакашвили на год

Адвокаты требуют отсрочить наказание Саакашвили на год

Саакашвили уже четвертый месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди" 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T15:00+0400

2022-08-30T15:00+0400

2022-08-30T15:00+0400

новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1d/262456130_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e457d9b49557ea630e7d6856c5ad2c1b.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Защитники интересов осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили требуют отсрочки отбывания его наказания на один год, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.Эксперты из США и Швейцарии 29 августа прибыли для оценки состояния здоровья Саакашвили. Инициатива принадлежит адвокатам осужденного. По их мнению, заключение экспертов наряду со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.Что касается заявления главы Минюста Рати Брегадзе, который не исключает проведения дополнительной независимой экспертизы состояния здоровья экс-президента Грузии, то, по словам адвоката, Саакашвили не будет против и готов к сотрудничеству."В связи с альтернативной экспертизой он сказал, что это им решать. Если власти назначат экспертизу, то они могут ее провести без согласия Саакашвили. Согласно грузинскому законодательству, они могут назначить принудительную экспертизу на основании решения суда", – отметил адвокат.Саакашвили уже четвертый месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Дело СаакашвилиСостояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года. Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам.В январе 2018 года Саакашвили признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018-го – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили