https://sputnik-georgia.ru/20220830/advokaty-trebuyut-otsrochit-nakazanie-saakashvili-na-god-269899080.html
Адвокаты требуют отсрочить наказание Саакашвили на год
Адвокаты требуют отсрочить наказание Саакашвили на год
Саакашвили уже четвертый месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди" 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T15:00+0400
2022-08-30T15:00+0400
2022-08-30T15:00+0400
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Защитники интересов осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили требуют отсрочки отбывания его наказания на один год, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.Эксперты из США и Швейцарии 29 августа прибыли для оценки состояния здоровья Саакашвили. Инициатива принадлежит адвокатам осужденного. По их мнению, заключение экспертов наряду со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.Что касается заявления главы Минюста Рати Брегадзе, который не исключает проведения дополнительной независимой экспертизы состояния здоровья экс-президента Грузии, то, по словам адвоката, Саакашвили не будет против и готов к сотрудничеству."В связи с альтернативной экспертизой он сказал, что это им решать. Если власти назначат экспертизу, то они могут ее провести без согласия Саакашвили. Согласно грузинскому законодательству, они могут назначить принудительную экспертизу на основании решения суда", – отметил адвокат.Саакашвили уже четвертый месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Дело СаакашвилиСостояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года. Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам.В январе 2018 года Саакашвили признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018-го – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили
новости, грузия, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили
Адвокаты требуют отсрочить наказание Саакашвили на год
Саакашвили уже четвертый месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди"
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Защитники интересов осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили требуют отсрочки отбывания его наказания на один год, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.
Эксперты из США и Швейцарии 29 августа прибыли для оценки состояния здоровья Саакашвили. Инициатива принадлежит адвокатам осужденного. По их мнению, заключение экспертов наряду со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.
"Согласно судебной практике Грузии и практике Страсбургского суда, это годичный срок", – сказал Хачапуридзе журналистам.
Что касается заявления главы Минюста Рати Брегадзе, который не исключает проведения дополнительной независимой экспертизы состояния здоровья экс-президента Грузии, то, по словам адвоката, Саакашвили не будет против и готов к сотрудничеству.
"В связи с альтернативной экспертизой он сказал, что это им решать. Если власти назначат экспертизу, то они могут ее провести без согласия Саакашвили. Согласно грузинскому законодательству, они могут назначить принудительную экспертизу на основании решения суда", – отметил адвокат.
Саакашвили уже четвертый месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Дело Саакашвили
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года. Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам.
В январе 2018 года Саакашвили признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018-го – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.
Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.