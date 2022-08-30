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Байден идет на второй срок?

Байден идет на второй срок?

В заявке в избирком США в качестве кандидатов указаны Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T23:49+0400

2022-08-30T23:49+0400

2022-08-30T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Федеральная избирательная комиссия Соединенных Штатов Америки получила заявку на регистрацию движения в поддержку действующего президента Джо Байдена на выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году.Соответствующий документ был опубликован во вторник 30 августа на сайте ведомства.Согласно форме, заявка движения Biden for President была заполнена 26 августа. В ней качестве кандидатов указаны Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщил Sputnik Беларусь.Она подана в преддверии выступления президента в штате Пенсильвания с речью "Борьба за душу нации", которая запланирована на 1 сентября.Ранее сам Байден неоднократно заявлял, что желает переизбраться на второй срок, но свою кандидатуру официально не выдвигал.Последние президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Победу на них одержал кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент и сенатор Байден.Действия Байдена по Украине могут привести к мировой войной - Трамп >>Тогда его соперником был действовавший на тот момент президент страны Дональд Трамп, который выдвигался от Республиканской партии.По результатам подсчета Байден набрал 51,3% голосов избирателей и 306 - выборщиков, Трамп – 46,9% и 232 соответственно.

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