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Более 32 тысяч абитуриентов стали студентами в Грузии – Центр экзаменов
Более 32 тысяч абитуриентов стали студентами в Грузии – Центр экзаменов
Вступительные экзамены в 2022 году сдавали более 41 тысячи абитуриентов 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T12:50+0400
2022-08-30T12:50+0400
2022-08-30T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. В вузы Грузии в этом году поступили более 32 100 абитуриентов, рассказала директор Национального центра экзаменов и оценок София Горгодзе.ЕНЭ стартовали в Грузии 4 июля и продлились до 22 июля. В этом году сдать экзамены выразили желание около 90 тысяч человек. Среди них более 41 тысячи были абитуриенты, более 2,5 тысячи сдавали грантовый экзамен студентов, а более 9,5 тысячи – общий магистерский экзамен.Чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.
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национальный центр экзаменов и оценок грузии, единые национальные экзамены, вступительные экзамены, грузия, общество, новости, образование, образование в грузии
национальный центр экзаменов и оценок грузии, единые национальные экзамены, вступительные экзамены, грузия, общество, новости, образование, образование в грузии
Более 32 тысяч абитуриентов стали студентами в Грузии – Центр экзаменов
Вступительные экзамены в 2022 году сдавали более 41 тысячи абитуриентов
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. В вузы Грузии в этом году поступили более 32 100 абитуриентов, рассказала директор Национального центра экзаменов и оценок София Горгодзе.
ЕНЭ стартовали в Грузии 4 июля и продлились до 22 июля. В этом году сдать экзамены выразили желание около 90 тысяч человек. Среди них более 41 тысячи были абитуриенты, более 2,5 тысячи сдавали грантовый экзамен студентов, а более 9,5 тысячи – общий магистерский экзамен.
По словам Горгодзе, государственную стипендию (гранты) получили около 6 550 абитуриентов, из них более тысячи получили 100% финансирование, 1 500 – 70%, а более 4 тысяч абитуриентов – 50%.
Чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.