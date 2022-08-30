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Более тысячи предпринимателей получат гранты от Минэкономики Грузии

Более тысячи предпринимателей получат гранты от Минэкономики Грузии

Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса в стране 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T14:41+0400

2022-08-30T14:41+0400

2022-08-30T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Грантовая программа министерства экономики и устойчивого развития "Производи в Грузии" по содействию микро- и малому предпринимательству выявила 1 338 победителей, говорится в сообщении ведомства.Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, формирование современной предпринимательской культуры и создание новых рабочих мест.Как сообщают в Минэкономики, размер гранта программы в этом году был установлен в размере 30 тысяч лари (10,5 тысячи долларов), а при финансировании ЕС сумма гранта в регионах Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Гурия и Кахети составила 40 тысяч лари (более 13 тысяч долларов).Бенефициар-победитель программы обязан определить цель суммы гранта следующим образом: капитальные затраты – не менее 90%, оборотные средства – не более 10%. В рамках программы в этом году будет профинансировано более 300 видов экономической деятельности.Размер соучастия предпринимателя в программе должен составлять не менее 20% от суммы гранта, а в горных населенных пунктах – не менее 10%. В случае если участник программы уже является бенефициаром, его соучастие должно составлять не менее 50% от суммы, а в высокогорных поселениях – не менее 25%.С 2015 по 2021 год в рамках грантовой программы для микро- и малого бизнеса профинансированы 6 901 проект, а сумма инвестиций составила более 78 миллионов лари.

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