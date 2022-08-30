https://sputnik-georgia.ru/20220830/futbolist-zuriko-davitashvili-mozhet-pereyti-v-bordo-269896325.html

Футболист Зурико Давиташвили может перейти в "Бордо"

Футболист Зурико Давиташвили может перейти в "Бордо"

С "Динамо Батуми" уже достигнуто соглашение об обязательствах по аренде и выкупу, пишут французские СМИ 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T14:20+0400

2022-08-30T14:20+0400

2022-08-30T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и батумского "Динамо" Зурико Давиташвили может продолжить карьеру во второй Лиге чемпионата Франции – в покупке грузинского игрока заинтересован "Бордо", пишет французское спортивное издание L'Équipe.Бордо с восемью очками занимает пятое место во французской лиге 2 после пяти туров.Жирондисты – 6-кратные чемпионы французской высшей лиги, последний раз "Бордо" выигрывал чемпионат Франции в 2009 году.Зурико Давиташвили ранее играл за тульский "Арсенал". Туда он перешел летом прошлого года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину").

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