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Футболист Зурико Давиташвили может перейти в "Бордо"
Футболист Зурико Давиташвили может перейти в "Бордо"
С "Динамо Батуми" уже достигнуто соглашение об обязательствах по аренде и выкупу, пишут французские СМИ 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T14:20+0400
2022-08-30T14:20+0400
2022-08-30T14:20+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и батумского "Динамо" Зурико Давиташвили может продолжить карьеру во второй Лиге чемпионата Франции – в покупке грузинского игрока заинтересован "Бордо", пишет французское спортивное издание L'Équipe.Бордо с восемью очками занимает пятое место во французской лиге 2 после пяти туров.Жирондисты – 6-кратные чемпионы французской высшей лиги, последний раз "Бордо" выигрывал чемпионат Франции в 2009 году.Зурико Давиташвили ранее играл за тульский "Арсенал". Туда он перешел летом прошлого года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину").
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франция, бордо, спорт, грузия, новости, футбол
франция, бордо, спорт, грузия, новости, футбол
Футболист Зурико Давиташвили может перейти в "Бордо"
С "Динамо Батуми" уже достигнуто соглашение об обязательствах по аренде и выкупу, пишут французские СМИ
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik.
Полузащитник сборной Грузии по футболу и батумского "Динамо" Зурико Давиташвили может продолжить карьеру во второй Лиге чемпионата Франции – в покупке грузинского игрока заинтересован "Бордо", пишет французское спортивное издание L'Équipe
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По информации издания, с "Динамо Батуми" уже достигнуто соглашение об обязательствах по аренде и выкупу. Для осуществления трансфера "Бордо" должен сократить зарплатный фонд клуба.
Бордо с восемью очками занимает пятое место во французской лиге 2 после пяти туров.
Жирондисты – 6-кратные чемпионы французской высшей лиги, последний раз "Бордо" выигрывал чемпионат Франции в 2009 году.
Зурико Давиташвили ранее играл за тульский "Арсенал". Туда он перешел летом прошлого года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину").