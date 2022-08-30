https://sputnik-georgia.ru/20220830/kinoakter-kris-rok-otkazalsya-byt-veduschim-oskara-269900786.html

Киноактер Крис Рок отказался быть ведущим "Оскара"

Киноактер Крис Рок отказался быть ведущим "Оскара"

На прошлой церемонии Уилл Смит вышел на сцену и дал пощечину Крису Року за неуместную шутку о своей супруге 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T16:18+0400

2022-08-30T16:18+0400

2022-08-30T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Известный американский киноактер и комик Крис Рок заявил, что не будет ведущим на следующей церемонии награждения премии "Оскар", сообщает Arizona Republic.Грядущая 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года. Она пройдет в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby.Напомним, что прошлая церемония "Оскара" запомнится зрителям надолго. Тогда Уилл Смит вышел на сцену и дал пощечину Крису Року за неуместную шутку о его супруге Джаде Пинкетт-Смит. Позже, принимая награду, актер извинился перед гостями за свой поступок.Любопытно, что нелицеприятное поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, вызвало шквал критики. Однако после этого киноакадемия США сроком на 10 лет запретила Смиту принимать участие в своих мероприятиях.

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сша, уилл смит, в мире, новости, мировая культура, оскар, кинопремия "оскар", кинопремия "оскар", шоу-бизнес