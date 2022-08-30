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Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю
Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю
Самым опасным в плане ковид-заражения городом остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T14:00+0400
2022-08-30T14:00+0400
2022-08-30T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Грузинские медики из 13 737 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю (21.08–28.08), в Тбилиси зафиксировали 6 586 фактов заражения, говорится в сообщении Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья – NCDC.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 74 704 теста на коронавирус: 70 269 – на антиген, 6 435 – ПЦР-тестов. Показатель положительности тестирования за семь дней – 17,91%.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 749 419 случаев инфицирования. За последнюю неделю от коронавируса выздоровели 14 486 человек.За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. С начала пандемии – 16 892.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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коронавирус covid-19, коронавирус в грузии, общество, грузия, новости
коронавирус covid-19, коронавирус в грузии, общество, грузия, новости
Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю
Самым опасным в плане ковид-заражения городом остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik.
Грузинские медики из 13 737 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю (21.08–28.08), в Тбилиси зафиксировали 6 586 фактов заражения, говорится в сообщении Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья – NCDC
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 1 035
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 181.
В стране за последнюю неделю сделано 74 704 теста на коронавирус: 70 269 – на антиген, 6 435 – ПЦР-тестов. Показатель положительности тестирования за семь дней – 17,91%.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 749 419 случаев инфицирования. За последнюю неделю от коронавируса выздоровели 14 486 человек.
За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. С начала пандемии – 16 892.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.