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Куда и зачем ездят жители Грузии за границу

Куда и зачем ездят жители Грузии за границу

Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные о выездном туризме за второй квартал 2022 года 30.08.2022, Sputnik Грузия

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Так, за отчетный период было зафиксировано 515,2 тысячи выездов за границу Грузии резидентами страны, что в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Большую часть выездных визитов совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов - 221 тысяча, что на 134,3% больше по сравнению со вторым кварталом 2021 года. В основном резиденты Грузии посещали Турцию, страны ЕС и Россию.Более подробную информацию о выездном туризме вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия

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