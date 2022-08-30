https://sputnik-georgia.ru/20220830/kuda-i-zachem-ezdyat-zhiteli-gruzii-za-granitsu-269908947.html
Куда и зачем ездят жители Грузии за границу
Куда и зачем ездят жители Грузии за границу
Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные о выездном туризме за второй квартал 2022 года 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T20:51+0400
2022-08-30T20:51+0400
2022-08-30T20:53+0400
грузия
туризм
общество
статистика
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1e/269908623_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9fe27ea0a88dad9ccb53b3d7b11f53dc.jpg
Так, за отчетный период было зафиксировано 515,2 тысячи выездов за границу Грузии резидентами страны, что в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Большую часть выездных визитов совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов - 221 тысяча, что на 134,3% больше по сравнению со вторым кварталом 2021 года. В основном резиденты Грузии посещали Турцию, страны ЕС и Россию.Более подробную информацию о выездном туризме вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1e/269908623_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_720d1b2acb6d597ae33ae9bb95a7fcc2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, общество, статистика, инфографика, инфографика
грузия, туризм, общество, статистика, инфографика, инфографика
Куда и зачем ездят жители Грузии за границу
20:51 30.08.2022 (обновлено: 20:53 30.08.2022)
Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные о выездном туризме за второй квартал 2022 года
Так, за отчетный период было зафиксировано 515,2 тысячи выездов за границу Грузии резидентами страны, что в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Большую часть выездных визитов совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов - 221 тысяча, что на 134,3% больше по сравнению со вторым кварталом 2021 года. В основном резиденты Грузии посещали Турцию, страны ЕС и Россию.
Более подробную информацию о выездном туризме вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия