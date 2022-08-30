https://sputnik-georgia.ru/20220830/masshtabnye-voennye-ucheniya-proydut-s-uchastiem-rossii-i-kitaya-269919642.html

Масштабные военные учения пройдут с участием России и Китая

Масштабные военные учения пройдут с участием России и Китая

Всего в учениях будут задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T23:02+0400

2022-08-30T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Масштабные военные учения "Восток-2022" с участием РФ, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов, заявил замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе в Москве.Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября. Всего в тренировках будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.Замминистра добавил, что в ходе учений также будут присутствовать оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других государств-партнеров.В рамках учений планируется отработка оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО: на шести общевойсковых, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Будет проверен уровень подготовленности органов военного управления при организации планирования операций на приморских направлениях, а также всестороннего обеспечения и управления группировками войск в ходе ведения военных действий.

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