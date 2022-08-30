https://sputnik-georgia.ru/20220830/mnogokilometrovaya-probka-obrazovalas-na-rikotskom-perevale-v-gruzii-269919130.html
Многокилометровая пробка образовалась на Рикотском перевале в Грузии
Многокилометровая пробка образовалась на Рикотском перевале в Грузии
В аварии погиб один человек и пострадали несколько людей 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T22:38+0400
2022-08-30T22:38+0400
2022-08-30T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Фура перевернулся в результате столкновения с грузовым микроавтобусом на Рикотском перевале, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.В результате ДТП на центральной автотрассе, связывающей западную и восточную части Грузии, образовалась огромная пробка.Перевернувшаяся фура заблокировала проезд. Уже несколько часов ее не могут убрать с дороги.В аварии погиб один человек и пострадали несколько. На месте находятся экипажи патрульной полиции, которые регулируют движение на дороге.Что стало причиной аварии, пока неизвестно.Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, дтп, новости, рикотский перевал
грузия, происшествия, дтп, новости, рикотский перевал
Многокилометровая пробка образовалась на Рикотском перевале в Грузии
В аварии погиб один человек и пострадали несколько людей
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Фура перевернулся в результате столкновения с грузовым микроавтобусом на Рикотском перевале, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
В результате ДТП на центральной автотрассе, связывающей западную и восточную части Грузии, образовалась огромная пробка.
Перевернувшаяся фура заблокировала проезд. Уже несколько часов ее не могут убрать с дороги.
В аварии погиб один человек и пострадали несколько. На месте находятся экипажи патрульной полиции, которые регулируют движение на дороге.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.