https://sputnik-georgia.ru/20220830/mnogokilometrovaya-probka-obrazovalas-na-rikotskom-perevale-v-gruzii-269919130.html

Многокилометровая пробка образовалась на Рикотском перевале в Грузии

Многокилометровая пробка образовалась на Рикотском перевале в Грузии

В аварии погиб один человек и пострадали несколько людей 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T22:38+0400

2022-08-30T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Фура перевернулся в результате столкновения с грузовым микроавтобусом на Рикотском перевале, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.В результате ДТП на центральной автотрассе, связывающей западную и восточную части Грузии, образовалась огромная пробка.Перевернувшаяся фура заблокировала проезд. Уже несколько часов ее не могут убрать с дороги.В аварии погиб один человек и пострадали несколько. На месте находятся экипажи патрульной полиции, которые регулируют движение на дороге.Что стало причиной аварии, пока неизвестно.Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

рикотский перевал

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