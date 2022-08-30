https://sputnik-georgia.ru/20220830/muzhchina-utonul-v-ozere-na-zapade-gruzii-269889552.html

Мужчина утонул в озере на западе Грузии

Мужчина утонул в озере на западе Грузии

У мужчины, который был в состоянии алкогольного опьянения, в воде остановилось сердце 30.08.2022, Sputnik Грузия

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происшествия

грузия

западная грузия

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Несчастный случай произошел в районе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети) – мужчина в возрасте около 50 лет утонул в озере Папанцквили, сообщает телеканал "Рустави 2".По словам очевидцев, мужчина был на озере вместе со своим другом. По распространенной информации, он был в нетрезвом состоянии и у него остановилось сердце во время купания.Тело мужчины достали из озера спасатели. На месте были мобилизованы эксперт-криминалисты и сотрудники полиции.

западная грузия

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происшествия, грузия, западная грузия