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Мужчина утонул в озере на западе Грузии
Мужчина утонул в озере на западе Грузии
У мужчины, который был в состоянии алкогольного опьянения, в воде остановилось сердце 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T10:21+0400
2022-08-30T10:21+0400
2022-08-30T10:26+0400
происшествия
грузия
западная грузия
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Несчастный случай произошел в районе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети) – мужчина в возрасте около 50 лет утонул в озере Папанцквили, сообщает телеканал "Рустави 2".По словам очевидцев, мужчина был на озере вместе со своим другом. По распространенной информации, он был в нетрезвом состоянии и у него остановилось сердце во время купания.Тело мужчины достали из озера спасатели. На месте были мобилизованы эксперт-криминалисты и сотрудники полиции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, западная грузия
происшествия, грузия, западная грузия
Мужчина утонул в озере на западе Грузии
10:21 30.08.2022 (обновлено: 10:26 30.08.2022)
У мужчины, который был в состоянии алкогольного опьянения, в воде остановилось сердце
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik.
Несчастный случай произошел в районе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети) – мужчина в возрасте около 50 лет утонул в озере Папанцквили, сообщает телеканал "Рустави 2
".
По словам очевидцев, мужчина был на озере вместе со своим другом. По распространенной информации, он был в нетрезвом состоянии и у него остановилось сердце во время купания.
Тело мужчины достали из озера спасатели. На месте были мобилизованы эксперт-криминалисты и сотрудники полиции.