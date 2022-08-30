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"Налоговая на колесах" посетит регионы Грузии в сентябре
"Налоговая на колесах" посетит регионы Грузии в сентябре
RS CAR – это микроавтобусы с функциями сервис-центра, оснащенные специальной техникой 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T10:02+0400
2022-08-30T10:02+0400
2022-08-30T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Мобильная служба доходов (RS CAR) будет обслуживать налогоплательщиков в 17 городах и поселках Грузии в сентябре, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов.Микроавтобусы оборудованы техническими средствами, имеющимися в сервисных центрах Службы доходов, и позволят налогоплательщикам получить необходимые им услуги своевременно, в удобное для них время и на месте, не покидая населенного пункта.В частности, получить консультации по применению Налогового кодекса Грузии и соответствующих нормативных актов, как пользоваться веб-сайтом Службы доходов, как подать заявку после авторизации на предоставление или отзыв статуса микро/малого бизнеса или плательщика фиксированного налога и т. д.Там же можно сдать заявление о присвоении, приостановке или аннулировании статуса предприятия высокогорной местности. Также жители регионов смогут получить справку о налоговой задолженности, о регистрации налогоплательщика, о регистрации НДС, о доходах и по другим вопросам.Даты, адреса и часа работы сервисов RS CAR можно узнать здесь.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, общество
грузия, экономика, новости, общество
"Налоговая на колесах" посетит регионы Грузии в сентябре
RS CAR – это микроавтобусы с функциями сервис-центра, оснащенные специальной техникой
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Мобильная служба доходов (RS CAR) будет обслуживать налогоплательщиков в 17 городах и поселках Грузии в сентябре, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов.
RS CAR – это микроавтобусы с функциями сервис-центра, оснащенные специальной техникой. Налоговая на колесах 5-26 сентября побывает в тех городах и поселках, где нет сервис-центров службы доходов.
Микроавтобусы оборудованы техническими средствами, имеющимися в сервисных центрах Службы доходов, и позволят налогоплательщикам получить необходимые им услуги своевременно, в удобное для них время и на месте, не покидая населенного пункта.
В частности, получить консультации по применению Налогового кодекса Грузии и соответствующих нормативных актов, как пользоваться веб-сайтом Службы доходов, как подать заявку после авторизации на предоставление или отзыв статуса микро/малого бизнеса или плательщика фиксированного налога и т. д.
Там же можно сдать заявление о присвоении, приостановке или аннулировании статуса предприятия высокогорной местности. Также жители регионов смогут получить справку о налоговой задолженности, о регистрации налогоплательщика, о регистрации НДС, о доходах и по другим вопросам.
Даты, адреса и часа работы сервисов RS CAR можно узнать здесь
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