https://sputnik-georgia.ru/20220830/nalogovaya-na-kolesakh-posetit-regiony-gruzii-v-sentyabre-269860550.html

"Налоговая на колесах" посетит регионы Грузии в сентябре

"Налоговая на колесах" посетит регионы Грузии в сентябре

RS CAR – это микроавтобусы с функциями сервис-центра, оснащенные специальной техникой 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T10:02+0400

2022-08-30T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Мобильная служба доходов (RS CAR) будет обслуживать налогоплательщиков в 17 городах и поселках Грузии в сентябре, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов.Микроавтобусы оборудованы техническими средствами, имеющимися в сервисных центрах Службы доходов, и позволят налогоплательщикам получить необходимые им услуги своевременно, в удобное для них время и на месте, не покидая населенного пункта.В частности, получить консультации по применению Налогового кодекса Грузии и соответствующих нормативных актов, как пользоваться веб-сайтом Службы доходов, как подать заявку после авторизации на предоставление или отзыв статуса микро/малого бизнеса или плательщика фиксированного налога и т. д.Там же можно сдать заявление о присвоении, приостановке или аннулировании статуса предприятия высокогорной местности. Также жители регионов смогут получить справку о налоговой задолженности, о регистрации налогоплательщика, о регистрации НДС, о доходах и по другим вопросам.Даты, адреса и часа работы сервисов RS CAR можно узнать здесь.

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