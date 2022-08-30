https://sputnik-georgia.ru/20220830/obyavlen-auktsion-na-esche-odin-zabroshennyy-sanatoriy-v-tskhaltubo-269906897.html
Объявлен аукцион на еще один заброшенный санаторий в Цхалтубо
Объявлен аукцион на еще один заброшенный санаторий в Цхалтубо
Начальная цена 3 114 тысяч лари, а аукцион продлится до 17:00 16 сентября 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T19:40+0400
2022-08-30T19:40+0400
2022-08-30T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Национальное агентство государственного имущества объявило электронный аукцион по продаже земельного участка и расположенных на нем трех заброшенных санаториев в одном из самых известных курортов Грузии Цхалтубо.Начальная цена аукциона 3 114 тысяч лари. Аукцион продлится до 17:00 16 сентября. Внести сумму покупатель должен до 16 ноября 2022 года.Всего продается три здания, расположенных на площади в 41,15 тысячи квадратных метров.Согласно условиям аукциона, новый владелец должен осуществить инвестиции на сумму более 9 миллионов лари и в течение пяти лет обустроить гостиницу как минимум на 80 номеров.План правительства по восстановлению и развитию уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари.Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.
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грузия, новости, туризм, экономика, цхалтубо
грузия, новости, туризм, экономика, цхалтубо
Объявлен аукцион на еще один заброшенный санаторий в Цхалтубо
19:40 30.08.2022 (обновлено: 20:01 30.08.2022)
Начальная цена 3 114 тысяч лари, а аукцион продлится до 17:00 16 сентября
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Национальное агентство государственного имущества объявило электронный аукцион по продаже земельного участка и расположенных на нем трех заброшенных санаториев в одном из самых известных курортов Грузии Цхалтубо.
Начальная цена аукциона 3 114 тысяч лари. Аукцион продлится до 17:00 16 сентября. Внести сумму покупатель должен до 16 ноября 2022 года.
Всего продается три здания, расположенных на площади в 41,15 тысячи квадратных метров.
Согласно условиям аукциона
, новый владелец должен осуществить инвестиции на сумму более 9 миллионов лари и в течение пяти лет обустроить гостиницу как минимум на 80 номеров.
План правительства по восстановлению и развитию уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари.
Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.