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https://sputnik-georgia.ru/20220830/opublikovany-novye-kadry-lesa-posle-pozharov-v-ryazanskoy-oblasti---video-269885447.html
Опубликованы новые кадры леса после пожаров в Рязанской области - видео
Опубликованы новые кадры леса после пожаров в Рязанской области - видео
МЧС России заявило о стабилизации ситуации с природными пожарами в Рязанской области. Смотрите подробности в видео 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T09:59+0400
2022-08-30T09:59+0400
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пожар
мультимедиа
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происшествия
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За выходные пожар в Рязанской области прошел почти 550 гектаров, общая площадь составила 20,12 тысячи гектаров.Для локализации очагов спасатели проложили более 140 километров минерализованных полос шириной от шести до 40 метров.В Рязанской области продолжает действовать режим ЧС, но жителям эвакуированных населенных пунктов уже разрешили вернуться в свои дома.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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Кадры леса после пожаров в Рязанской области
Кадры леса после пожаров в Рязанской области
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россия, пожар, мультимедиа, видео, происшествия, видео
россия, пожар, мультимедиа, видео, происшествия, видео

Опубликованы новые кадры леса после пожаров в Рязанской области - видео

09:59 30.08.2022
© video: Russian Emergency Situations Ministry
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МЧС России заявило о стабилизации ситуации с природными пожарами в Рязанской области. Смотрите подробности в видео
За выходные пожар в Рязанской области прошел почти 550 гектаров, общая площадь составила 20,12 тысячи гектаров.
Для локализации очагов спасатели проложили более 140 километров минерализованных полос шириной от шести до 40 метров.
В Рязанской области продолжает действовать режим ЧС, но жителям эвакуированных населенных пунктов уже разрешили вернуться в свои дома.
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