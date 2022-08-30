https://sputnik-georgia.ru/20220830/opublikovany-novye-kadry-lesa-posle-pozharov-v-ryazanskoy-oblasti---video-269885447.html

Опубликованы новые кадры леса после пожаров в Рязанской области - видео

Опубликованы новые кадры леса после пожаров в Рязанской области - видео

МЧС России заявило о стабилизации ситуации с природными пожарами в Рязанской области. Смотрите подробности в видео 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T09:59+0400

2022-08-30T09:59+0400

2022-08-30T09:59+0400

россия

пожар

мультимедиа

видео

происшествия

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За выходные пожар в Рязанской области прошел почти 550 гектаров, общая площадь составила 20,12 тысячи гектаров.Для локализации очагов спасатели проложили более 140 километров минерализованных полос шириной от шести до 40 метров.В Рязанской области продолжает действовать режим ЧС, но жителям эвакуированных населенных пунктов уже разрешили вернуться в свои дома.

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Кадры леса после пожаров в Рязанской области Кадры леса после пожаров в Рязанской области 2022-08-30T09:59+0400 true PT0M17S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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россия, пожар, мультимедиа, видео, происшествия, видео