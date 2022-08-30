https://sputnik-georgia.ru/20220830/podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-chasti-tbilisi-30-avgusta-269890172.html

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 30 августа

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 30 августа

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T10:40+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 30 августа, сообщили в компании "Теласи".В частности, в Самгори с 11:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей Кахетинского шоссе (частично), села Диди Лило, поселка Лило (частично), станции Лило, поселка Диди Лило (частично), поселка Аэропорта (частично), поселка Верхняя Алексеевка, поселка Алексеевка, поселка Самгори (частично), поселка Самгори-II, IV микрорайона Варкетили (частично), I тупика Европы, ул. Джавахетской (частично), Константина Андриадзе, Юмашеви, Давиташвили и Александра Картвелишвили. С 12:00 до 13:00 часов – Варкетильского хозяйства.В районе Исани света с 11:00 до 17:00 часов не будет у населения пр. Царицы Кетеван (частично), пр. Монаха Габриэла (частично), поселка Вазисубани (частично), I, II, IIа, III микрорайонов Вазисубани (частично), горы Элиа, ул. Богдана Хмельницкого, Лежава, Арабской, Деканозишвили, Симона и Тины Каухчишвили, Зураба Патаридзе, Ниорадзе, Автандила Квезерели-Копадзе, Курхели, Телавской и Надареишвили.В Сабуртало с 10:00 до 18:00 часов сбой электричества будет у жителей III микрорайона Диди Дигми (частично), села Дигоми (частично), села Лиси, склона, прилегающего к улице Джикия, ул. Саша Иоселиани, Святого мученика Василиска, Анаклии, Джикия, Анны Политковской (частично), царя Арчила и Зураба Анджапаридзе.В Чугурети с 11:00 до 18:00 часов подачу электроэнергии ограничат населению Гардабанского саженцевого хозяйства, Фруктового-саженцевого хозяйства, поселка Курдов, ул. Мананы Лоладзе, Рехи, Худадова, Махата, Мариам Дадиани-Анчабидзе, Гиви Амилахвари, Сенакской, Теклети, Гивишвили, Салхино, Хонской, Чайши, Лебардо, Додо Абашидзе, Асхини, Кахи Манижашвили, Чаладиди, Ташири, Ланчхутской и Квалони.В районе Надзаладеви с 10:00 до 12:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Чкондидели. С 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Чкондидели, Саквири и Мревлишвили.В Ваке с 10:00 до 12:00 часов света не будет в селе Цкнети (частично). С 11:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Ильи Чавчавадзе (частично).В Глданском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей I, III микрорайонов Глданского массива (частично) и ул. Нанеишвили.В Крцаниси с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Цавкиси (частично) и села Табахмела (частично). С 11:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей Руставского шоссе (частично), села Фоничала (частично), площади Орбелиани, ул. Табукашвили, Атонели, Чантурия, Пхови, Джорджиашвили, 9 Апреля, Хиди, Вирсаладзе, Броссе, Ладо Алексия Месхишвили, Нишнианидзе, Костава, Шавнабада, Ортачальской и Горгасали (частично). С 13:00 до 14:00 часов ограничения коснутся жителей села Кикети (частично), села Дидеба и ул. Асатиани.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, грузия, новости, общество, тбилиси, электроэнергия