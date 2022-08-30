Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220830/pozhar-u-kutaisi-likvidirovan-269904119.html
Пожар у Кутаиси ликвидирован
Пожар у Кутаиси ликвидирован
Пожар возник днем во вторник - горела сухая трава и кустарники 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T17:08+0400
2022-08-30T17:09+0400
кутаиси
новости
происшествия
грузия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/12/251754240_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4d950677c9427fa42ab35a85547aa683.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Пожар у въезда в город Кутаиси (регион Имерети) на территории поселка Автозавода ликвидирован, сообщает телеканал "Рустави 2".Пожар возник днем во вторник. Горела сухая трава и кустарники.На месте работали несколько бригад пожарных. Несмотря на то, что работам мешал сильный ветер, пожарным удалось вовремя потушить пожар и предотвратить распространение огня.Местные жители опасались, что в результате пожара мог произойти взрыв, так как поблизости места возгорания проходили газовые трубы.Что стала причиной пожара, на данном этапе не известно.
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/12/251754240_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_893a4a3fa0809b29797a70d55494fb8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кутаиси, новости, происшествия, грузия, пожар
кутаиси, новости, происшествия, грузия, пожар

Пожар у Кутаиси ликвидирован

17:08 30.08.2022 (обновлено: 17:09 30.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerПожарные спасатели на месте ЧП
Пожарные спасатели на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Пожар возник днем во вторник - горела сухая трава и кустарники
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Пожар у въезда в город Кутаиси (регион Имерети) на территории поселка Автозавода ликвидирован, сообщает телеканал "Рустави 2".
Пожар возник днем во вторник. Горела сухая трава и кустарники.
На месте работали несколько бригад пожарных. Несмотря на то, что работам мешал сильный ветер, пожарным удалось вовремя потушить пожар и предотвратить распространение огня.
Местные жители опасались, что в результате пожара мог произойти взрыв, так как поблизости места возгорания проходили газовые трубы.
Что стала причиной пожара, на данном этапе не известно.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0