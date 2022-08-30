https://sputnik-georgia.ru/20220830/pozhar-u-kutaisi-likvidirovan-269904119.html

Пожар у Кутаиси ликвидирован

Пожар у Кутаиси ликвидирован

Пожар возник днем во вторник - горела сухая трава и кустарники 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Пожар у въезда в город Кутаиси (регион Имерети) на территории поселка Автозавода ликвидирован, сообщает телеканал "Рустави 2".Пожар возник днем во вторник. Горела сухая трава и кустарники.На месте работали несколько бригад пожарных. Несмотря на то, что работам мешал сильный ветер, пожарным удалось вовремя потушить пожар и предотвратить распространение огня.Местные жители опасались, что в результате пожара мог произойти взрыв, так как поблизости места возгорания проходили газовые трубы.Что стала причиной пожара, на данном этапе не известно.

кутаиси

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