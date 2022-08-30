https://sputnik-georgia.ru/20220830/pozhar-v-gorakh-gruzii--k-rabotam-podklyuchilas-aviatsiya-269904332.html

Пожар в горах Грузии – к работам подключилась авиация

Пожар в горах Грузии – к работам подключилась авиация

Очаг возгорания находится вдали от населенного пункта, сообщают СМИ 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T17:31+0400

2022-08-30T17:31+0400

2022-08-30T17:31+0400

пожар

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Пожарные бригады пытаются потушить огонь, который возник в ущелье Лехзири в высокогорном районе Местия (регион Самегрело — Земо Сванети), сообщает телеканал "Мтавари архи".По существующей информации, очаг возгорания находится вдали от населенного пункта. Вместе с пожарными к работам уже подключилась авиация.Что стала причиной пожара, на данном этапе неизвестно.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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пожар, происшествия, грузия, новости