https://sputnik-georgia.ru/20220830/pozhar-v-gorakh-gruzii--k-rabotam-podklyuchilas-aviatsiya-269904332.html
Пожар в горах Грузии – к работам подключилась авиация
Пожар в горах Грузии – к работам подключилась авиация
Очаг возгорания находится вдали от населенного пункта, сообщают СМИ 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T17:31+0400
2022-08-30T17:31+0400
2022-08-30T17:31+0400
пожар
происшествия
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23709/79/237097953_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b1d8c2914eb5df13445b063d0da46bf5.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Пожарные бригады пытаются потушить огонь, который возник в ущелье Лехзири в высокогорном районе Местия (регион Самегрело — Земо Сванети), сообщает телеканал "Мтавари архи".По существующей информации, очаг возгорания находится вдали от населенного пункта. Вместе с пожарными к работам уже подключилась авиация.Что стала причиной пожара, на данном этапе неизвестно.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23709/79/237097953_104:0:1945:1381_1920x0_80_0_0_702101411697a9c74cafae3c10583d04.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пожар, происшествия, грузия, новости
пожар, происшествия, грузия, новости
Пожар в горах Грузии – к работам подключилась авиация
Очаг возгорания находится вдали от населенного пункта, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik.
Пожарные бригады пытаются потушить огонь, который возник в ущелье Лехзири в высокогорном районе Местия (регион Самегрело — Земо Сванети), сообщает телеканал "Мтавари архи
".
По существующей информации, очаг возгорания находится вдали от населенного пункта. Вместе с пожарными к работам уже подключилась авиация.
Что стала причиной пожара, на данном этапе неизвестно.