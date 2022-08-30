https://sputnik-georgia.ru/20220830/pozhar-v-gorakh-svaneti-potushen-269905938.html

Пожар в горах Сванети потушен

Пожар в горах Сванети потушен

На месте пока остается несколько бригад пожарных, так как наблюдаются задымления 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Бригады пожарных потушили огонь на склоне ледника Лехзири в Сванети.По информации Первого канала, на месте пока остается несколько бригад пожарных, так как наблюдаются задымления. Место, где вспыхнул пожар, находится далеко от населенного пункта.Вместе с пожарными к работам по тушению подключили авиацию.Что стала причиной пожара, на данном этапе неизвестно.

сванети

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грузия, новости, происшествия, сванети, пожар