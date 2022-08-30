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Пожар в горах Сванети потушен
Пожар в горах Сванети потушен
На месте пока остается несколько бригад пожарных, так как наблюдаются задымления 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T19:14+0400
2022-08-30T19:14+0400
2022-08-30T19:17+0400
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сванети
пожар
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Бригады пожарных потушили огонь на склоне ледника Лехзири в Сванети.По информации Первого канала, на месте пока остается несколько бригад пожарных, так как наблюдаются задымления. Место, где вспыхнул пожар, находится далеко от населенного пункта.Вместе с пожарными к работам по тушению подключили авиацию.Что стала причиной пожара, на данном этапе неизвестно.
сванети
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грузия, новости, происшествия, сванети, пожар
грузия, новости, происшествия, сванети, пожар
Пожар в горах Сванети потушен
19:14 30.08.2022 (обновлено: 19:17 30.08.2022)
На месте пока остается несколько бригад пожарных, так как наблюдаются задымления
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Бригады пожарных потушили огонь на склоне ледника Лехзири в Сванети.
По информации Первого канала, на месте пока остается несколько бригад пожарных, так как наблюдаются задымления. Место, где вспыхнул пожар, находится далеко от населенного пункта.
Вместе с пожарными к работам по тушению подключили авиацию.
Что стала причиной пожара, на данном этапе неизвестно.