Природа Грузии: дикое путешествие к Озеру Черных скал - фото
До озера: в общей сложности, два дня пути и один день на дорогу обратно. Итого - поход занимает три дня
До озера: в общей сложности, два дня пути и один день на дорогу обратно. Итого - поход занимает три дня
Первый день - подъем до первой туристической станции Метео. Дорога начинается от входа в Лагодехский заповедник
Первый день - подъем до первой туристической станции Метео. Дорога начинается от входа в Лагодехский заповедник
После перехода через реку через этот мост начинается подъем вверх через лес.
После перехода через реку через этот мост начинается подъем вверх через лес.
Дорога даже у подготовленных путешественников может занять шесть часов, а так до девяти
Дорога даже у подготовленных путешественников может занять шесть часов, а так до девяти
До первой станции около 13 км (хотя на указателе 11,5). Ночевать лучше на станции, так как в лесу могут быть дикие звери. Медведи, например
До первой станции около 13 км (хотя на указателе 11,5). Ночевать лучше на станции, так как в лесу могут быть дикие звери. Медведи, например
На станции можно набрать воды (хотя в августе источник практически пересыхает). Ночевка со своей палаткой стоит 5 лари, переночевать в домике - 20 лари
На станции можно набрать воды (хотя в августе источник практически пересыхает). Ночевка со своей палаткой стоит 5 лари, переночевать в домике - 20 лари
Кто переночует в домике - утром получит вот такой вид на горный пейзаж в подарок
Кто переночует в домике - утром получит вот такой вид на горный пейзаж в подарок
Есть опция сопровождающих гидов на конях - так дорога будет более комфортной, ничего не нужно нести на себе, особенно тяжелые рюкзаки
Есть опция сопровождающих гидов на конях - так дорога будет более комфортной, ничего не нужно нести на себе, особенно тяжелые рюкзаки
Выходить лучше с утра, чтоб дойти до места до темноты. Дорога от первой станции до озера - ещё 12 км. Продолжается набор высоты
Выходить лучше с утра, чтоб дойти до места до темноты. Дорога от первой станции до озера - ещё 12 км. Продолжается набор высоты
Сначала дорога идёт по лесу, затем лес заканчивается
Сначала дорога идёт по лесу, затем лес заканчивается
Тропа маркирована сине-белыми метками, так что заблудиться сложно
Тропа маркирована сине-белыми метками, так что заблудиться сложно
С гор открывается чудесный вид на Алазанскую долину. На подходе к озеру, примерно за 4 км до него, нужно пройти пограничный контроль и показать бланки с личными данными, которые заполняются на входе в заповедник
С гор открывается чудесный вид на Алазанскую долину. На подходе к озеру, примерно за 4 км до него, нужно пройти пограничный контроль и показать бланки с личными данными, которые заполняются на входе в заповедник
Пограничники проверяют путешественников, так как это приграничная зона - озеро лежит на границе с Россией. Половина озера принадлежит Дагестану, половина - Грузии. Без бланка могут просто не пустить
Пограничники проверяют путешественников, так как это приграничная зона - озеро лежит на границе с Россией. Половина озера принадлежит Дагестану, половина - Грузии. Без бланка могут просто не пустить
После прохождения контроля дорога к озеру лежит снова через гору, но уже не такую высокую. У озера разбивать палатку не рекомендуется. Лучше дойти до второй туристической станции. Или отойти от озера хотя бы на метров пятьсот
После прохождения контроля дорога к озеру лежит снова через гору, но уже не такую высокую. У озера разбивать палатку не рекомендуется. Лучше дойти до второй туристической станции. Или отойти от озера хотя бы на метров пятьсот
Брать с собой нужно палатку и спальник, если планируется ночевка вне домиков. Еще ночью в горах очень холодно. Днём палит солнце, а ночью можно замёрзнуть. Нужна и горелка, так как не везде можно разжечь костёр, чтоб приготовить еду
Брать с собой нужно палатку и спальник, если планируется ночевка вне домиков. Еще ночью в горах очень холодно. Днём палит солнце, а ночью можно замёрзнуть. Нужна и горелка, так как не везде можно разжечь костёр, чтоб приготовить еду
Конечная цель путешествия - прекрасное Озеро Черных скал, в котором можно купаться, правда вода прямо ледяная!
Конечная цель путешествия - прекрасное Озеро Черных скал, в котором можно купаться, правда вода прямо ледяная!
По дороге к озеру и обратно могут повстречаться дикие звери, неядовитые змеи, в траве и листве могут быть клещи. Местами есть крутые спуски, а сама пешеходная тропа иногда становится очень узкой и труднопроходимой. Надо постоянно смотреть под ноги
По дороге к озеру и обратно могут повстречаться дикие звери, неядовитые змеи, в траве и листве могут быть клещи. Местами есть крутые спуски, а сама пешеходная тропа иногда становится очень узкой и труднопроходимой. Надо постоянно смотреть под ноги
Такой поход требует подготовки, тем более - после достижения конечной цели надо собрать силы, чтобы потратить еще один на обратную дорогу. На маршруте дежурят рейнджеры, которые готовы прийти на помощь путешественникам
Такой поход требует подготовки, тем более - после достижения конечной цели надо собрать силы, чтобы потратить еще один на обратную дорогу. На маршруте дежурят рейнджеры, которые готовы прийти на помощь путешественникам