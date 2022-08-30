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Природа Грузии: дикое путешествие к Озеру Черных скал - фото
Природа Грузии: дикое путешествие к Озеру Черных скал - фото
Многие туристы знают Грузию по известным туристическим маршрутам и знаковым местам, куда обычно гиды водят путешественников. Однако поверхностное знакомство со... 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T23:13+0400
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В Грузии много уголков, куда не так просто добраться, зато они поражают своей красотой. Немало туристов сами отправляются в походы по пешеходным тропам, чтобы изучить для себя страну с неизвестной стороны. Так одна из групп самостоятельно дошла до красивейшего Озера Черных скал в Лагодехском муниципалитете в регионе Кахети. Озеро расположено в горах на высоте 2800 метров над уровнем моря.
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фотоленты, фотография, новости грузии в фотографиях, путешествия, туризм в грузии, мультимедиа, фото
фотоленты, фотография, новости грузии в фотографиях, путешествия, туризм в грузии, мультимедиа, фото

Природа Грузии: дикое путешествие к Озеру Черных скал - фото

23:13 30.08.2022 (обновлено: 23:23 30.08.2022)
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Многие туристы знают Грузию по известным туристическим маршрутам и знаковым местам, куда обычно гиды водят путешественников. Однако поверхностное знакомство со страной - это лишь начало
В Грузии много уголков, куда не так просто добраться, зато они поражают своей красотой. Немало туристов сами отправляются в походы по пешеходным тропам, чтобы изучить для себя страну с неизвестной стороны. Так одна из групп самостоятельно дошла до красивейшего Озера Черных скал в Лагодехском муниципалитете в регионе Кахети. Озеро расположено в горах на высоте 2800 метров над уровнем моря.
© photo: Sputnik / Stringer

До озера: в общей сложности, два дня пути и один день на дорогу обратно. Итого - поход занимает три дня

До озера: в общей сложности, два дня пути и один день на дорогу обратно. Итого - поход занимает три дня - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

До озера: в общей сложности, два дня пути и один день на дорогу обратно. Итого - поход занимает три дня

© photo: Sputnik / Stringer

Первый день - подъем до первой туристической станции Метео. Дорога начинается от входа в Лагодехский заповедник

Первый день - подъем до первой туристической станции Метео. Дорога начинается от входа в Лагодехский заповедник - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

Первый день - подъем до первой туристической станции Метео. Дорога начинается от входа в Лагодехский заповедник

© photo: Sputnik / Stringer

После перехода через реку через этот мост начинается подъем вверх через лес.

После перехода через реку через этот мост начинается подъем вверх через лес. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

После перехода через реку через этот мост начинается подъем вверх через лес.

© photo: Sputnik / Stringer

Дорога даже у подготовленных путешественников может занять шесть часов, а так до девяти

Дорога даже у подготовленных путешественников может занять шесть часов, а так до девяти - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

Дорога даже у подготовленных путешественников может занять шесть часов, а так до девяти

© photo: Sputnik / Stringer

До первой станции около 13 км (хотя на указателе 11,5). Ночевать лучше на станции, так как в лесу могут быть дикие звери. Медведи, например

До первой станции около 13 км (хотя на указателе 11,5). Ночевать лучше на станции, так как в лесу могут быть дикие звери. Медведи, например - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

До первой станции около 13 км (хотя на указателе 11,5). Ночевать лучше на станции, так как в лесу могут быть дикие звери. Медведи, например

© photo: Sputnik / Stringer

На станции можно набрать воды (хотя в августе источник практически пересыхает). Ночевка со своей палаткой стоит 5 лари, переночевать в домике - 20 лари

На станции можно набрать воды (хотя в августе источник практически пересыхает). Ночевка со своей палаткой стоит 5 лари, переночевать в домике - 20 лари - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

На станции можно набрать воды (хотя в августе источник практически пересыхает). Ночевка со своей палаткой стоит 5 лари, переночевать в домике - 20 лари

© photo: Sputnik / Stringer

Кто переночует в домике - утром получит вот такой вид на горный пейзаж в подарок

Кто переночует в домике - утром получит вот такой вид на горный пейзаж в подарок - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

Кто переночует в домике - утром получит вот такой вид на горный пейзаж в подарок

© photo: Sputnik / Stringer

Есть опция сопровождающих гидов на конях - так дорога будет более комфортной, ничего не нужно нести на себе, особенно тяжелые рюкзаки

Есть опция сопровождающих гидов на конях - так дорога будет более комфортной, ничего не нужно нести на себе, особенно тяжелые рюкзаки - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Есть опция сопровождающих гидов на конях - так дорога будет более комфортной, ничего не нужно нести на себе, особенно тяжелые рюкзаки

© photo: Sputnik / Stringer

Выходить лучше с утра, чтоб дойти до места до темноты. Дорога от первой станции до озера - ещё 12 км. Продолжается набор высоты

Выходить лучше с утра, чтоб дойти до места до темноты. Дорога от первой станции до озера - ещё 12 км. Продолжается набор высоты - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

Выходить лучше с утра, чтоб дойти до места до темноты. Дорога от первой станции до озера - ещё 12 км. Продолжается набор высоты

© photo: Sputnik / Stringer

Сначала дорога идёт по лесу, затем лес заканчивается

Сначала дорога идёт по лесу, затем лес заканчивается - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Сначала дорога идёт по лесу, затем лес заканчивается

© photo: Sputnik / Stringer

Тропа маркирована сине-белыми метками, так что заблудиться сложно

Тропа маркирована сине-белыми метками, так что заблудиться сложно - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тропа маркирована сине-белыми метками, так что заблудиться сложно

© photo: Sputnik / Stringer

С гор открывается чудесный вид на Алазанскую долину. На подходе к озеру, примерно за 4 км до него, нужно пройти пограничный контроль и показать бланки с личными данными, которые заполняются на входе в заповедник

 С гор открывается чудесный вид на Алазанскую долину. На подходе к озеру, примерно за 4 км до него, нужно пройти пограничный контроль и показать бланки с личными данными, которые заполняются на входе в заповедник - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

С гор открывается чудесный вид на Алазанскую долину. На подходе к озеру, примерно за 4 км до него, нужно пройти пограничный контроль и показать бланки с личными данными, которые заполняются на входе в заповедник

© photo: Sputnik / Stringer

Пограничники проверяют путешественников, так как это приграничная зона - озеро лежит на границе с Россией. Половина озера принадлежит Дагестану, половина - Грузии. Без бланка могут просто не пустить

Пограничники проверяют путешественников, так как это приграничная зона - озеро лежит на границе с Россией. Половина озера принадлежит Дагестану, половина - Грузии. Без бланка могут просто не пустить - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Пограничники проверяют путешественников, так как это приграничная зона - озеро лежит на границе с Россией. Половина озера принадлежит Дагестану, половина - Грузии. Без бланка могут просто не пустить

© photo: Sputnik / Stringer

После прохождения контроля дорога к озеру лежит снова через гору, но уже не такую высокую. У озера разбивать палатку не рекомендуется. Лучше дойти до второй туристической станции. Или отойти от озера хотя бы на метров пятьсот

После прохождения контроля дорога к озеру лежит снова через гору, но уже не такую высокую. У озера разбивать палатку не рекомендуется. Лучше дойти до второй туристической станции. Или отойти от озера хотя бы на метров пятьсот - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

После прохождения контроля дорога к озеру лежит снова через гору, но уже не такую высокую. У озера разбивать палатку не рекомендуется. Лучше дойти до второй туристической станции. Или отойти от озера хотя бы на метров пятьсот

© photo: Sputnik / Stringer

Брать с собой нужно палатку и спальник, если планируется ночевка вне домиков. Еще ночью в горах очень холодно. Днём палит солнце, а ночью можно замёрзнуть. Нужна и горелка, так как не везде можно разжечь костёр, чтоб приготовить еду

Брать с собой нужно палатку и спальник, если планируется ночевка вне домиков. Еще ночью в горах очень холодно. Днём палит солнце, а ночью можно замёрзнуть. Нужна и горелка, так как не везде можно разжечь костёр, чтоб приготовить еду - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Брать с собой нужно палатку и спальник, если планируется ночевка вне домиков. Еще ночью в горах очень холодно. Днём палит солнце, а ночью можно замёрзнуть. Нужна и горелка, так как не везде можно разжечь костёр, чтоб приготовить еду

© photo: Sputnik / Stringer

Конечная цель путешествия - прекрасное Озеро Черных скал, в котором можно купаться, правда вода прямо ледяная!

Конечная цель путешествия - прекрасное Озеро Черных скал, в котором можно купаться, правда вода прямо ледяная! - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

Конечная цель путешествия - прекрасное Озеро Черных скал, в котором можно купаться, правда вода прямо ледяная!

© photo: Sputnik / Stringer

По дороге к озеру и обратно могут повстречаться дикие звери, неядовитые змеи, в траве и листве могут быть клещи. Местами есть крутые спуски, а сама пешеходная тропа иногда становится очень узкой и труднопроходимой. Надо постоянно смотреть под ноги

По дороге к озеру и обратно могут повстречаться дикие звери, неядовитые змеи, в траве и листве могут быть клещи. Местами есть крутые спуски, а сама пешеходная тропа иногда становится очень узкой и труднопроходимой. Надо постоянно смотреть под ноги - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

По дороге к озеру и обратно могут повстречаться дикие звери, неядовитые змеи, в траве и листве могут быть клещи. Местами есть крутые спуски, а сама пешеходная тропа иногда становится очень узкой и труднопроходимой. Надо постоянно смотреть под ноги

© photo: Sputnik / Stringer

Такой поход требует подготовки, тем более - после достижения конечной цели надо собрать силы, чтобы потратить еще один на обратную дорогу. На маршруте дежурят рейнджеры, которые готовы прийти на помощь путешественникам

Такой поход требует подготовки, тем более - после достижения конечной цели надо собрать силы, чтобы потратить еще один на обратную дорогу. На маршруте дежурят рейнджеры, которые готовы прийти на помощь путешественникам - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Такой поход требует подготовки, тем более - после достижения конечной цели надо собрать силы, чтобы потратить еще один на обратную дорогу. На маршруте дежурят рейнджеры, которые готовы прийти на помощь путешественникам

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