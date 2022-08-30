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Природа Грузии: дикое путешествие к Озеру Черных скал - фото

Природа Грузии: дикое путешествие к Озеру Черных скал - фото

Многие туристы знают Грузию по известным туристическим маршрутам и знаковым местам, куда обычно гиды водят путешественников. Однако поверхностное знакомство со... 30.08.2022, Sputnik Грузия

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В Грузии много уголков, куда не так просто добраться, зато они поражают своей красотой. Немало туристов сами отправляются в походы по пешеходным тропам, чтобы изучить для себя страну с неизвестной стороны. Так одна из групп самостоятельно дошла до красивейшего Озера Черных скал в Лагодехском муниципалитете в регионе Кахети. Озеро расположено в горах на высоте 2800 метров над уровнем моря.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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