https://sputnik-georgia.ru/20220830/rezultaty-ene-po-gruzii-opublikuyut-v-polden-269891096.html
Результаты ЕНЭ по Грузии опубликуют в полдень
Результаты ЕНЭ по Грузии опубликуют в полдень
Чтобы узнать свой результат, абитуриенту необходимо перейти на сайт и указать в соответствующем поле свой личный номер и пятизначный пароль 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T11:19+0400
2022-08-30T11:19+0400
2022-08-30T11:19+0400
национальный центр экзаменов и оценок грузии
единые национальные экзамены
вступительные экзамены
общий магистерский экзамен
грузия
общество
новости
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Окончательные результаты единых национальных экзаменов будут известны сегодня, 30 августа, в 12:00 часов, сообщает Национальный центр оценок и экзаменов.Информация появится о наборе абитуриентов и распределении грантов. Для того, чтобы узнать свой результат, абитуриенту необходимо перейти на сайт и указать в соответствующем поле свой личный номер и пятизначный пароль.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.
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+74956456601
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национальный центр экзаменов и оценок грузии, единые национальные экзамены, вступительные экзамены, общий магистерский экзамен, грузия, общество, новости
национальный центр экзаменов и оценок грузии, единые национальные экзамены, вступительные экзамены, общий магистерский экзамен, грузия, общество, новости
Результаты ЕНЭ по Грузии опубликуют в полдень
Чтобы узнать свой результат, абитуриенту необходимо перейти на сайт и указать в соответствующем поле свой личный номер и пятизначный пароль
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Окончательные результаты единых национальных экзаменов будут известны сегодня, 30 августа, в 12:00 часов, сообщает Национальный центр оценок и экзаменов.
Информация появится о наборе абитуриентов и распределении грантов. Для того, чтобы узнать свой результат, абитуриенту необходимо перейти на сайт
и указать в соответствующем поле свой личный номер и пятизначный пароль.
ЕНЭ стартовали в Грузии 4 июля и продлились до 22 июля. В этом году сдать экзамены выразили желание около 90 тысяч человек. Среди них более 41 тысячи – это были абитуриенты, более 2,5 тысячи сдавали грантовый экзамен студентов, а более 9,5 тысячи – общий магистерский экзамен.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.