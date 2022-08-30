https://sputnik-georgia.ru/20220830/sinoptiki-preduprezhdayut-o-vysokoy-temperature-v-gruzii-269902556.html

Синоптики предупреждают о высокой температуре в Грузии

Синоптики предупреждают о высокой температуре в Грузии

Жаркая погода без осадков сохранится в стране до 3 сентября, обещают метеорологи 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T16:44+0400

2022-08-30T16:44+0400

2022-08-30T16:44+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Температура воздуха в ближайшие дни на территории Грузии может достичь 40 градусов тепла, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, жаркая погода, в основном без осадков, сохранится в стране до 3 сентября. Температура воздуха на равнине и в отдельных горных регионах может достичь плюс 38 – 40 градусов.Как отмечают в Национальном агентстве окружающей среды, текущая и ожидаемая высокая температура воздуха и сухость почвы остаются благоприятными условиями для возникновения пожаров.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды