https://sputnik-georgia.ru/20220830/sinoptiki-preduprezhdayut-o-vysokoy-temperature-v-gruzii-269902556.html
Синоптики предупреждают о высокой температуре в Грузии
Синоптики предупреждают о высокой температуре в Грузии
Жаркая погода без осадков сохранится в стране до 3 сентября, обещают метеорологи 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T16:44+0400
2022-08-30T16:44+0400
2022-08-30T16:44+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258622153_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_295a37c0f2c23b55ff280b4719c93d87.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Температура воздуха в ближайшие дни на территории Грузии может достичь 40 градусов тепла, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, жаркая погода, в основном без осадков, сохранится в стране до 3 сентября. Температура воздуха на равнине и в отдельных горных регионах может достичь плюс 38 – 40 градусов.Как отмечают в Национальном агентстве окружающей среды, текущая и ожидаемая высокая температура воздуха и сухость почвы остаются благоприятными условиями для возникновения пожаров.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258622153_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_45b817aa0117c1193ed8d01d9ce39d16.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Синоптики предупреждают о высокой температуре в Грузии
Жаркая погода без осадков сохранится в стране до 3 сентября, обещают метеорологи
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Температура воздуха в ближайшие дни на территории Грузии может достичь 40 градусов тепла, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, жаркая погода, в основном без осадков, сохранится в стране до 3 сентября. Температура воздуха на равнине и в отдельных горных регионах может достичь плюс 38 – 40 градусов.
Как отмечают в Национальном агентстве окружающей среды, текущая и ожидаемая высокая температура воздуха и сухость почвы остаются благоприятными условиями для возникновения пожаров.