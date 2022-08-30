https://sputnik-georgia.ru/20220830/situatsiya-v-borzhomskom-lesu--kogda-polnostyu-potushat-pozhar-269890352.html
Ситуация в Боржомском лесу – когда полностью потушат пожар?
Ситуация в Боржомском лесу – когда полностью потушат пожар?
К этому времени остаются небольшие очаги, работы по ликвидации которых проводятся в непрерывном режиме 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T11:02+0400
2022-08-30T11:02+0400
2022-08-30T11:03+0400
новости
происшествия
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Пожар в Боржомском ущелье может быть полностью ликвидирован до конца дня, сообщает телеканал "Имеди".Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся уже одиннадцатые сутки. Пожарные работают круглосуточно.Вчера вечером самой горячей точкой была территория села Квабисхеви. Однако сегодня утром здесь наблюдается лишь незначительное задымление. К этому времени остаются небольшие очаги, работы по ликвидации которых проводятся в непрерывном режиме.Работы осложняет рельеф, так как помимо авиации для полного тушения пожара необходима ручная обработка очагов. Теперь все зависит от погоды и, возможно, пожарные смогут полностью ликвидировать пожар до конца дня.Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации огня. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделением МВД велиcь всю ночь.В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
боржомский район
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новости, происшествия, боржомский район, боржоми, турция, пожар
новости, происшествия, боржомский район, боржоми, турция, пожар
Ситуация в Боржомском лесу – когда полностью потушат пожар?
11:02 30.08.2022 (обновлено: 11:03 30.08.2022)
К этому времени остаются небольшие очаги, работы по ликвидации которых проводятся в непрерывном режиме
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Пожар в Боржомском ущелье может быть полностью ликвидирован до конца дня, сообщает телеканал "Имеди".
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся уже одиннадцатые сутки. Пожарные работают круглосуточно.
Вчера вечером самой горячей точкой была территория села Квабисхеви. Однако сегодня утром здесь наблюдается лишь незначительное задымление. К этому времени остаются небольшие очаги, работы по ликвидации которых проводятся в непрерывном режиме.
Работы осложняет рельеф, так как помимо авиации для полного тушения пожара необходима ручная обработка очагов. Теперь все зависит от погоды и, возможно, пожарные смогут полностью ликвидировать пожар до конца дня.
Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации огня. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделением МВД велиcь всю ночь.
В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.
Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.